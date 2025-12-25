25 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Lula da Silva minimizó el impacto de los aranceles de Estados Unidos y desafió a Donald Trump

El presidente de Brasil sostuvo que la economía mostró fortaleza frente a las tensiones comerciales internacionales y destacó la baja en los precios de los alimentos como un factor clave en la recuperación del poder adquisitivo.

Por
Lula minimizó el impacto de los aranceles de Estados Unidos y afirmó que Brasil cierra el año con balance positivo
Lula minimizó el impacto de los aranceles de Estados Unidos y afirmó que Brasil cierra el año con balance positivoX @LulaOficial

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que los aranceles aplicados por Estados Unidos a productos brasileños no tuvieron impacto significativo en la economía y sostuvo que el país cierra el año con un balance positivo, tanto en el plano interno como en el frente comercial.

Marcus y Felicitas Lauría.
Te puede interesar:

Pasó 10 días encadenada y podría ser deportada: la historia de una cordobesa casada con un estadounidense

“El año termina bien. El precio de los alimentos está bajando, la gente vuelve a acceder a productos que se habían encarecido. Incluso la tasación impuesta por Estados Unidos contra Brasil terminó siendo irrelevante”, señaló Lula durante un acto en el Palacio del Planalto, en Brasilia.

El mandatario no precisó qué sectores fueron alcanzados por las medidas arancelarias dispuestas por Washington, pero destacó la capacidad de adaptación de la economía brasileña en un escenario internacional marcado por tensiones comerciales y geopolíticas.

En el plano interno, Lula subrayó la recuperación del poder adquisitivo, con énfasis en la caída de los precios de los alimentos, un factor central para los hogares de menores ingresos. Según afirmó, esta tendencia contribuye a cerrar el año con un clima social y económico más favorable.

Bolsonaro fue operado con éxito de una hernia inguinal

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro fue sometido este jueves a una intervención quirúrgica por una hernia inguinal. El exmandatario, que cumple una condena de prisión, recibió autorización judicial para ser trasladado al Hospital DF Star, en Brasilia.

De acuerdo con el parte médico difundido por el portal G1, la operación se desarrolló sin complicaciones y Bolsonaro permanece en reposo en su habitación. El cirujano Cláudio Birolini precisó que se trató de una hernia inguinal bilateral, con componentes directos e indirectos, que fue corregida mediante el refuerzo de la pared abdominal y la colocación de una malla plástica.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La advertencia de Rusia a Donald Trump por las acciones contra Venezuela: América Latina debe ser una zona de paz

La advertencia de Rusia a Trump por las acciones contra Venezuela: "América Latina debe ser una zona de paz"

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro protagonizó el primero de una serie de festejos de Navidad en Caracas.

El festejo navideño de Nicolás Maduro: bailó, tocó los timbales y desafió a Donald Trump

Estados Unidos denunció que Maduro usa el petróleo para mantenerse en el poder.

Estados Unidos amenazó a Venezuela y aseguró que intensificará su campaña militar: "Maduro es un fugitivo"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

Zelenski reveló los 20 puntos del plan de paz impulsado por EEUU

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump reactiva la tensión con Europa al reclamar el control de Groenlandia por "seguridad nacional"

El presidente venezolano Nicolás Maduro castigará con veinte años de prisión a quien apoye a Estados Unidos.

Venezuela sancionó una ley que castiga con 20 años de cárcel a quien apoye la campaña militar de EEUU

Rating Cero

Este título se posicionó entre lo más visto del gigante del streaming, consolidándose como una apuesta segura para maratonear durante el fin de semana.
play

Esta serie mexicana estrenó su tercera temporada en Netflix y se convirtió en lo más visto: cuál es y de qué se trata

La famosa serie de Netflix alcanzó una nueva temporada y es furor.
play

Cómo es la quinta temporada de Emily en París, la serie romántica que sigue causando furor en Netflix

El quiebre definitivo ocurre con la aparición del cuerpo sin vida de una adolescente en los mismos bosques donde el grupo practica la caza. 
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Las Esposas Cazadoras, la serie ideal para ver en un fin de semana

Las Navidades de Maxi López y Wanda Nara.

Navidad en familia y afuera de Argentina, pero con guiños: cómo celebraron Maxi López y Wanda Nara

Messi y Antonela pasaron la Navidad en familia.

Las fotos de la íntima celebración de Messi y Antonela Roccuzzo

David Bisbal sorprendió a los presentes con un concierto íntimo en el hospital. 

David Bisbal sorprendió a pacientes en un hospital por Navidad: "Quedaba un concierto pendiente"

últimas noticias

Las causas del incendio en Coronel Pringles están bajo investigación.

Navidad dramática en Coronel Pringles: cinco jóvenes se metieron en una casa en llamas y salvaron a un vecino

Hace 5 minutos
¿El enjuague bucal o el aceite de oliva no hacen eso?: las mejores excusas para intentar zafar del control de alcoholemia

"¿El enjuague bucal o el aceite de oliva no hacen eso?": las mejores excusas para intentar zafar del control de alcoholemia

Hace 26 minutos
El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

Cuándo cobro ANSES: Asignaciones de Pago Único y Asignaciones de PNC, este viernes 26 de diciembre

Hace 57 minutos
Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 26 de diciembre

Hace 58 minutos
Isabelle Marciniak padecía una enfermedad degenerativa del sistema inmunológico.

Conmoción en Brasil: murió una de las mayores promesas de la gimnasia artística

Hace 1 hora