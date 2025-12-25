Lula da Silva minimizó el impacto de los aranceles de Estados Unidos y desafió a Donald Trump

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que los aranceles aplicados por Estados Unidos a productos brasileños no tuvieron impacto significativo en la economía y sostuvo que el país cierra el año con un balance positivo, tanto en el plano interno como en el frente comercial.
“El año termina bien. El precio de los alimentos está bajando, la gente vuelve a acceder a productos que se habían encarecido. Incluso la tasación impuesta por Estados Unidos contra Brasil terminó siendo irrelevante”, señaló Lula durante un acto en el Palacio del Planalto, en Brasilia.
El mandatario no precisó qué sectores fueron alcanzados por las medidas arancelarias dispuestas por Washington, pero destacó la capacidad de adaptación de la economía brasileña en un escenario internacional marcado por tensiones comerciales y geopolíticas.
En el plano interno, Lula subrayó la recuperación del poder adquisitivo, con énfasis en la caída de los precios de los alimentos, un factor central para los hogares de menores ingresos. Según afirmó, esta tendencia contribuye a cerrar el año con un clima social y económico más favorable.
Bolsonaro fue operado con éxito de una hernia inguinal
El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro fue sometido este jueves a una intervención quirúrgica por una hernia inguinal. El exmandatario, que cumple una condena de prisión, recibió autorización judicial para ser trasladado al Hospital DF Star, en Brasilia.
De acuerdo con el parte médico difundido por el portal G1, la operación se desarrolló sin complicaciones y Bolsonaro permanece en reposo en su habitación. El cirujano Cláudio Birolini precisó que se trató de una hernia inguinal bilateral, con componentes directos e indirectos, que fue corregida mediante el refuerzo de la pared abdominal y la colocación de una malla plástica.