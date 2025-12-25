Lula da Silva minimizó el impacto de los aranceles de Estados Unidos y desafió a Donald Trump El presidente de Brasil sostuvo que la economía mostró fortaleza frente a las tensiones comerciales internacionales y destacó la baja en los precios de los alimentos como un factor clave en la recuperación del poder adquisitivo. Por + Seguir en







Lula minimizó el impacto de los aranceles de Estados Unidos y afirmó que Brasil cierra el año con balance positivo X @LulaOficial

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que los aranceles aplicados por Estados Unidos a productos brasileños no tuvieron impacto significativo en la economía y sostuvo que el país cierra el año con un balance positivo, tanto en el plano interno como en el frente comercial.

“El año termina bien. El precio de los alimentos está bajando, la gente vuelve a acceder a productos que se habían encarecido. Incluso la tasación impuesta por Estados Unidos contra Brasil terminó siendo irrelevante”, señaló Lula durante un acto en el Palacio del Planalto, en Brasilia.

El mandatario no precisó qué sectores fueron alcanzados por las medidas arancelarias dispuestas por Washington, pero destacó la capacidad de adaptación de la economía brasileña en un escenario internacional marcado por tensiones comerciales y geopolíticas.

En el plano interno, Lula subrayó la recuperación del poder adquisitivo, con énfasis en la caída de los precios de los alimentos, un factor central para los hogares de menores ingresos. Según afirmó, esta tendencia contribuye a cerrar el año con un clima social y económico más favorable.

