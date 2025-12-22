Este parque está sobre la costanera de Buenos Aires y tiene un significado muy especial: cuál es Un espacio que invita a recordar y reflexionar frente al río. Un recorrido que une historia, arte y compromiso colectivo. Por + Seguir en







El arte, la arquitectura y el entorno natural se integran para construir un mensaje claro y perdurable. Buenos Aires Ciudad

Es un espacio público ubicado sobre la Costanera Norte que funciona como sitio de memoria y reflexión colectiva.

Rinde homenaje a las personas desaparecidas y asesinadas por el terrorismo de Estado en la Argentina.

Integra monumento, arte contemporáneo y un fuerte vínculo simbólico con el Río de la Plata.

Fue creado a partir de un proceso participativo que involucró a organismos de derechos humanos, la UBA y el Estado porteño. El Parque de la Memoria es uno de los espacios más importantes de la Ciudad de Buenos Aires por su valor histórico, simbólico y social. Ubicado frente al Río de la Plata, sobre la costanera norte, este lugar se consolidó como un lugar destinado al recuerdo y al homenaje de las víctimas del terrorismo de Estado.

Su ubicación no es casual, ya que el contacto directo con el río refuerza el sentido de memoria y testimonio, ya que ese paisaje fue escenario silencioso de hechos que marcaron a generaciones enteras. El parque permite generar un momento para poder detenerse, recorrerlo y reflexionar desde una experiencia abierta y accesible.

El espacio busca mantener viva la conciencia sobre lo ocurrido, promoviendo una mirada crítica y comprometida con los valores democráticos.

parque de la memoria ciudad TripAdvisor Así es el Parque de la Memoria que tiene Buenos Aires El Parque de la Memoria–Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado ocupa una superficie de 14 hectáreas sobre la franja costera del Río de la Plata, junto a la Ciudad Universitaria. Fue creado en 1998 a partir de una ley de la Legislatura porteña, en un proceso inédito de trabajo conjunto entre organismos de derechos humanos, la Universidad de Buenos Aires y los poderes Ejecutivo y Legislativo de la ciudad.

Uno de sus ejes centrales es el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, una estructura en forma de rampa que se abre paso en el césped hacia el río. En esa escultura están grabados los nombres de las personas desaparecidas y asesinadas, dispuestos a una altura que permite ser tocados con la mano, reforzando la cercanía física y emocional con cada identidad recordada.

parque de la memoria ciudad Buenos Aires Ciudad El parque también contiene un Programa de Arte Público, con esculturas y obras contemporáneas que invitan a la reflexión desde distintos lenguajes visuales, y la sala PAyS, un espacio destinado a exposiciones, actividades educativas y propuestas culturales vinculadas a los derechos humanos. Además de su función relacionada a la memoria, es un espacio abierto a la comunidad, con horarios amplios y acceso gratuito. Su ubicación, a pocos metros de uno de los sitios asociados a los llamados vuelos de la muerte, remarca su carácter testimonial y su compromiso con el mensaje de memoria, verdad y justicia para las generaciones presentes y futuras.