22 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblo donde se respira campo

Ideal para disfrutar tranquilidad, costumbres tradicionales y paisajes naturales en una localidad con esencia ferroviaria.

Por
Cucullú ofrece turismo rural y tradiciones cerca de Buenos Aires.

Cucullú ofrece turismo rural y tradiciones cerca de Buenos Aires.

Planeta Urbano
  • Cucullú está ubicado en el partido de San Andrés de Giles, a menos de 100 kilómetros de Buenos Aires.
  • El pueblo tiene una marcada identidad ferroviaria reflejada en su antigua estación de tren.
  • Casa Gallo es uno de los espacios gastronómicos tradicionales con mayor valor histórico.
  • La Fiesta del Hornero destaca cada noviembre y celebra la tradición ceramista local.

En un escenario dominado por paisajes rurales, Cucullú, ubicado en el partido de San Andrés de Giles, a menos de 100 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, emerge como una propuesta donde el contacto con la naturaleza se combina con la atmósfera campestre mencionada en la escapada. Sus calles tranquilas, los colores del paisaje y la presencia de una marcada identidad ferroviaria construyen una postal característica del interior bonaerense, ofreciendo un ritmo sereno que contrasta con la vida agitada de los centros urbanos.

El sándwich de lomito es una estrella de la gastronomía porteña. 
Te puede interesar:

El bodegón de Buenos Aires con un lomo que tiene rúcula y jamón crudo

El pueblo conserva construcciones que mantienen su esencia desde finales del siglo XIX, junto con espacios verdes destinados a celebraciones populares y una dinámica comunitaria activa. La combinación entre gastronomía tradicional, costumbres arraigadas y la predominancia del aire libre refuerza una identidad que se sostiene a lo largo del tiempo.

A ello se suma el interés por el patrimonio histórico, visible en hitos arquitectónicos y en la antigua estación ferroviaria, un símbolo del desarrollo local. La Capilla Santa Teresita del Niño Jesús aporta un matiz espiritual y dialoga con la impronta sencilla del lugar, conformando un escenario donde la preservación y el respeto por las costumbres se vuelven protagonistas.

CUCULLU-
Plaza del Hornero, un punto emblemático donde convergen tradición e identidad ferroviaria.

Plaza del Hornero, un punto emblemático donde convergen tradición e identidad ferroviaria.

Dónde queda Cucullú

Este destino se ubica dentro del partido de San Andrés de Giles, rodeado por pequeños parajes y campos que refuerzan su perfil tradicional. La cercanía con otras localidades permite organizar recorridos múltiples y descubrir prácticas culturales que se sostienen desde hace décadas. Sus caminos rurales, alejados de los grandes centros turísticos, lo mantienen fuera de las aglomeraciones, lo que favorece un ambiente tranquilo y casi detenido en el tiempo.

Qué puedo hacer en Cucullú

La Plaza del Hornero funciona como punto neurálgico gracias a su monumento emblemático, convirtiéndose en referencia para la comunidad. El histórico bodegón Casa Gallo destaca por su fachada antigua, gastronomía típica y presentaciones folclóricas que transportan a otras épocas. Además, la Fiesta del Hornero, celebrada cada noviembre, impulsa la participación regional y celebra la labor artesanal vinculada a la cerámica, reforzando el carácter distintivo del lugar.

También sobresalen construcciones religiosas como la Capilla Santa Teresita del Niño Jesús, un espacio reciente en comparación con otros hitos locales. Al mismo tiempo, la vieja estación de tren conserva vestigios del pasado y continúa siendo símbolo del camino que moldeó la identidad del pueblo.

Los visitantes también encuentran propuestas vinculadas a la gastronomía casera y las costumbres rurales, que se expresan en productos locales y encuentros comunitarios que refuerzan el sentido de pertenencia. El entorno campestre favorece caminatas por los caminos de tierra, actividades al aire libre y momentos de descanso que resaltan la vida tranquila típica del interior bonaerense, completando así una experiencia que integra naturaleza, tradición y patrimonio.

Cómo llegar a Cucullú

El ingreso puede realizarse tomando la Autopista del Oeste y luego conectando con la Ruta Nacional 7, hasta alcanzar el kilómetro 94, donde se accede al desvío que conduce directamente al pueblo tras recorrer aproximadamente 4 kilómetros por caminos rurales. El recorrido total ronda los 98 kilómetros desde la Ciudad de Buenos Aires, lo que representa poco más de una hora de viaje en automóvil, dependiendo del tránsito.

CUCULLU-
Cucullú se consolidó como alternativa de turismo rural en la provincia, con propuestas que mantienen vivas sus tradiciones.

Cucullú se consolidó como alternativa de turismo rural en la provincia, con propuestas que mantienen vivas sus tradiciones.

Para quienes no se desplazan en vehículo propio, la cercanía con San Andrés de Giles brinda alternativas mediante servicios de ómnibus que llegan hasta la ciudad cabecera, desde donde es posible continuar mediante transporte local o traslados particulares hasta el ingreso a Cucullú. Esta combinación facilita el arribo mediante micro, especialmente para quienes buscan una salida corta sin necesidad de conducir. Su ubicación estratégica lo convierte así en un destino accesible tanto para viajes de ida y vuelta en el día como para estancias más prolongadas en hospedajes rurales.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Este pueblo destaca por su oferta gastronómica los fines de semana y feriados. 

La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblo súper lindo para pasar Año Nuevo

Este bodegón de San Telmo sirve una de las mejores milanesas de la Ciudad. 

El bodegón de Buenos Aires donde recomiendan probar su tortilla de papa, suprema Maryland y los tallarines

En este lugar se propone una gastronomía rioplatense que cruza influencias de diferentes sabores en platos generosos.

El bodegón de Buenos Aires para comer un chivito uruguayo con papas rejilla espectacular

No se podrá utilizar fuegos artificiales en la Ciudad.

La Ciudad prohibió los fuegos artificiales con ruido en todos los barrios porteños

Jorge Macri junto a Luis Caputo.

Caputo recibió a Jorge Macri por la deuda de coparticipación

play

Cortes de luz: los comerciantes de Villa Lugano reclaman por la falta de electricidad

Rating Cero

Ed Sheeran dejó el cigarrillo y bajó 14 kilos

La impresionante transformación de Ed Sheeran: bajó 14 kilos y dejó de fumar y tomar cerveza

La historia se sitúa en un futuro cercano y transcurre dentro de un edificio que se hunde tras una inundación extrema.
play

Esta película coreana sobre un desastre natural único está siendo de lo más visto de Netflix: cómo se llama

Ale Sergi y Juliana Gattas se toman un receso.

Miranda! anunció que no hará shows en vivo en 2026: "Vamos a descansar de los escenarios"

Daniela Celis y Thiago Medina.

"Nos vamos a querer toda la vida": Thiago Medina y Daniela Celis aclararon qué sucedió con su relación amorosa

Julieta Rossi y Agustín Monzón.
play

El nieto de Carlos Monzón y la ex de Fernando Báez Sosa oficializaron su noviazgo ante miles de personas

James Ransone tenía 46 años.

Conmoción en Hollywood: se suicidó el actor James Ransone, estrella de la serie The Wire

últimas noticias

Feroz temporal en Corrientes: cayeron más de 100mm de agua y se inundaron distintos puntos de la ciudad

Feroz temporal en Corrientes: cayeron más de 100mm de agua y se inundaron distintos puntos de la ciudad

Hace 9 minutos
Anses explicó quiénes cobran $2.351.141 en enero. 

ANSES deposita $2.351.141 en enero 2026: quiénes pueden acceder

Hace 27 minutos
Se espera que las temperaturas superen los 30 grados

Cómo estará el clima en Nochebuena en Buenos Aires: ¿se viene la lluvia o va la mesa afuera?

Hace 30 minutos
Entre julio de 1976 y agosto de 1977 causó terror en NY

Aterrorizó en Nueva York, era sospechoso de varios crímenes y cayó por una multa de tránsito

Hace 35 minutos
Anses explicó de qué forma solicitar la Prestación por Desempleo antes de que termine el 2025.

Cómo pedir la prestación por Desempleo de ANSES antes que termine el año

Hace 51 minutos