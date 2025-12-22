La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblo donde se respira campo

En un escenario dominado por paisajes rurales, Cucullú , ubicado en el partido de San Andrés de Giles, a menos de 100 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , emerge como una propuesta donde el contacto con la naturaleza se combina con la atmósfera campestre mencionada en la escapada. Sus calles tranquilas, los colores del paisaje y la presencia de una marcada identidad ferroviaria construyen una postal característica del interior bonaerense, ofreciendo un ritmo sereno que contrasta con la vida agitada de los centros urbanos.

El pueblo conserva construcciones que mantienen su esencia desde finales del siglo XIX , junto con espacios verdes destinados a celebraciones populares y una dinámica comunitaria activa. La combinación entre gastronomía tradicional, costumbres arraigadas y la predominancia del aire libre refuerza una identidad que se sostiene a lo largo del tiempo.

A ello se suma el interés por el patrimonio histórico , visible en hitos arquitectónicos y en la antigua estación ferroviaria , un símbolo del desarrollo local. La Capilla Santa Teresita del Niño Jesús aporta un matiz espiritual y dialoga con la impronta sencilla del lugar, conformando un escenario donde la preservación y el respeto por las costumbres se vuelven protagonistas.

Este destino se ubica dentro del partido de San Andrés de Giles , rodeado por pequeños parajes y campos que refuerzan su perfil tradicional. La cercanía con otras localidades permite organizar recorridos múltiples y descubrir prácticas culturales que se sostienen desde hace décadas. Sus caminos rurales, alejados de los grandes centros turísticos, lo mantienen fuera de las aglomeraciones, lo que favorece un ambiente tranquilo y casi detenido en el tiempo.

La Plaza del Hornero funciona como punto neurálgico gracias a su monumento emblemático, convirtiéndose en referencia para la comunidad. El histórico bodegón Casa Gallo destaca por su fachada antigua, gastronomía típica y presentaciones folclóricas que transportan a otras épocas. Además, la Fiesta del Hornero , celebrada cada noviembre, impulsa la participación regional y celebra la labor artesanal vinculada a la cerámica, reforzando el carácter distintivo del lugar.

También sobresalen construcciones religiosas como la Capilla Santa Teresita del Niño Jesús, un espacio reciente en comparación con otros hitos locales. Al mismo tiempo, la vieja estación de tren conserva vestigios del pasado y continúa siendo símbolo del camino que moldeó la identidad del pueblo.

Los visitantes también encuentran propuestas vinculadas a la gastronomía casera y las costumbres rurales, que se expresan en productos locales y encuentros comunitarios que refuerzan el sentido de pertenencia. El entorno campestre favorece caminatas por los caminos de tierra, actividades al aire libre y momentos de descanso que resaltan la vida tranquila típica del interior bonaerense, completando así una experiencia que integra naturaleza, tradición y patrimonio.

Cómo llegar a Cucullú

El ingreso puede realizarse tomando la Autopista del Oeste y luego conectando con la Ruta Nacional 7, hasta alcanzar el kilómetro 94, donde se accede al desvío que conduce directamente al pueblo tras recorrer aproximadamente 4 kilómetros por caminos rurales. El recorrido total ronda los 98 kilómetros desde la Ciudad de Buenos Aires, lo que representa poco más de una hora de viaje en automóvil, dependiendo del tránsito.

CUCULLU- Cucullú se consolidó como alternativa de turismo rural en la provincia, con propuestas que mantienen vivas sus tradiciones. CONOCIENDO PUEBLOS

Para quienes no se desplazan en vehículo propio, la cercanía con San Andrés de Giles brinda alternativas mediante servicios de ómnibus que llegan hasta la ciudad cabecera, desde donde es posible continuar mediante transporte local o traslados particulares hasta el ingreso a Cucullú. Esta combinación facilita el arribo mediante micro, especialmente para quienes buscan una salida corta sin necesidad de conducir. Su ubicación estratégica lo convierte así en un destino accesible tanto para viajes de ida y vuelta en el día como para estancias más prolongadas en hospedajes rurales.