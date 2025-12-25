IR A
Esta serie mexicana estrenó su tercera temporada en Netflix y se convirtió en lo más visto: cuál es y de qué se trata

La ficción creada por Carolina Rivera retoma la historia de Jimena y Gabriel con más conflictos emocionales, cruces inesperados y una mirada actual sobre vínculos, crianza y estereotipos sociales.

Este título se posicionó entre lo más visto del gigante del streaming, consolidándose como una apuesta segura para maratonear durante el fin de semana.

El Niñero

Netflix incorporó la tercera temporada de una comedia mexicana que está capturando la atención de los suscriptores y se convirtió rápidamente en una de las producciones más exitosas de la plataforma. El 17 de diciembre se incorporaron los capítulos de una nueva entrega de El niñero, una serie creada por la reconocida escritora y productora Carolina Rivera que ha logrado capturar la esencia del entretenimiento familiar.

La famosa serie de Netflix alcanzó una nueva temporada y es furor.
El niñero, protagonizada por Sandra Echeverría e Iván Amozurrutia, explora temas como los roles de género y el amor a lo largo de episodios de aproximadamente 30 a 41 minutos. La nueva temporada presenta más pasión e intriga mientras los caminos de Gabriel y Jimena vuelven a cruzarse, enfrentando nuevos obstáculos en su relación. La producción mantiene la frescura y el ritmo que conquistaron al público desde su estreno original el 24 de diciembre de 2023.

La serie demostró su capacidad para conectar con las audiencias al desafiar los estereotipos de género y presentar una historia de amor que se desarrolla en medio del drama y el caos familiar. Con tres temporadas ya disponibles en Netflix, esta comedia mexicana continúa siendo una opción imperdible para quienes buscan entretenerse con algún contenido de esta plataforma.

Sinopsis de El niñero, la serie que es de lo más visto en Netflix

El niñero relata la vida de Jimena, una mujer fuerte e independiente que está a punto de convertirse en la primera presidenta de su empresa. A pesar de contar con una exitosa carrera profesional, su vida personal se encuentra en ruinas, ya que su esposo está a punto de abandonarla y sus tres hijos son bastante rebeldes.

En medio del drama y el caos, Jimena conoce a Gabriel, quien se ofrece cuidar a sus hijos. Pronto la vida de ambos dará un giro radical dándose la oportunidad de conocerse y enamorarse. En la tercera temporada, Jimena debe lidiar con varios problemas cuando Gabriel la lleva junto a los niños para escapar de las complicaciones. Sin embargo, la tranquilidad dura muy poco y la pareja debe hacerle frente a nuevos obstáculos en su relación.

Tráiler de El niñero

Embed - El niñero: Temporada 3 | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de El niñero

  • Sandra Echeverría como Jimena
  • Iván Amozurrutia como Gabriel
  • Alexander Tavizon como Santiago
  • Cassandra Iturralde como Sofía
  • Anthony Giuletti como Leo
  • Diana Bovio como Brenda
  • Sara Isabel Quintero como Martha
  • Julio César Álvarez como Emilio Urrutia
  • Moisés Arizmendi como Rogelio
  • Eugenio Montessoro como Ernesto
  • Jorge Luis Gispert
  • Orhus Campbell
  • David H. Manterola
  • Patricia Calzada
  • Mellé Balanzá
  • Jose María Torre Hütt
Escándalo en Italia: suspenden la subasta de regalos de mandatarios extranjeros que propuso Giorgia Meloni

