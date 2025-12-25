25 de diciembre de 2025 Inicio
Así es 19 de abril, el pueblo uruguayo destacado por su arte y que es perfecto para ir en 2026

Esta combinación de patrimonio, creatividad y participación vecinal es uno de los motivos por los que empieza a destacarse dentro del mapa cultural uruguayo.

Por
  • 19 de Abril tiene entre 180 y 200 habitantes y se destaca por su fuerte impronta artística.
  • El pueblo antes se llamaba Chafalote, nombre inspirado en la forma de su arroyo.
  • El arte se volvió un pilar comunitario gracias al “Proyecto de Teresa”. Se realizaron decenas de murales que retratan la historia, los oficios y la vida local.
  • El proyecto Chafalotearte consolidó al pueblo como una galería de arte a cielo abierto.

En el corazón del departamento de Rocha, Uruguay, se encuentra 19 de Abril, un pequeño pueblo que en los últimos años comenzó a llamar la atención por su identidad cultural y su fuerte impronta artística. Lejos de los circuitos de Turismo tradicionales, este destino se presenta como una alternativa ideal para quienes buscan tranquilidad, contacto con la comunidad local y propuestas culturales auténticas.

Artistas locales y proyectos comunitarios impulsaron una renovación que respeta la historia del lugar y refuerza su carácter identitario. Para quienes planean una escapada diferente, 19 de Abril ofrece una experiencia que combina calma, cultura y cercanía. Su escala pequeña permite recorrerlo a pie, conocer a sus habitantes y disfrutar del ambiente calmo que propone.

Cómo es 19 de abril, el pueblo uruguayo que encontró en el arte el motivo ideal para visitarlo

19 abril

Con apenas 180 a 200 habitantes, el pueblo de 19 de Abril sobresale no solo por su historia y su identidad rural, sino también por una escena artística singular que convirtió sus calles en una auténtica galería a cielo abierto. Este rasgo distintivo lo transformó en un punto de interés cultural inesperado dentro del mapa uruguayo.

El lugar fue conocido durante muchos años como Chafalote, un nombre estrechamente ligado a su entorno natural. La denominación surgió a partir del arroyo que atraviesa el pueblo, cuya forma, vista desde cierta perspectiva, recuerda a un sable o a un pez. Esa silueta particular fue la que inspiró el nombre original, que aún hoy conserva un fuerte valor simbólico para la comunidad.

Con el paso del tiempo, el arte se consolidó como un eje central de la vida local y como un atractivo clave para quienes lo visitan. Aunque la economía del pueblo se sostiene principalmente en la agricultura y el comercio de cercanía, la transformación cultural comenzó con el llamado “Proyecto de Teresa”.

Carmen, vecina del lugar, recuerda que todo empezó cuando Teresa, cautivada por los atardeceres del pueblo, decidió dejar una marca artística antes de irse. No era oriunda de 19 de Abril, pero se había radicado allí y, al partir, quiso dejar algo que perdurara.

De esa iniciativa surgieron entre 26 y 28 murales, que retratan escenas ligadas a la memoria colectiva: la historia del último farolero, los oficios tradicionales, la fauna local y elementos clave de la vida cotidiana. Entre ellos, destaca un mural dedicado al molino de viento que abastecía de agua a la población, así como otro que homenajea a las lavanderas. Estas obras se realizaron durante la pandemia, gracias a la colaboración de vecinos que donaron pintura y aportaron apoyo económico.

Más tarde, bajo la coordinación de Ignacio Zuluaga, nació el proyecto Chafalotearte, que buscó recuperar el antiguo nombre del pueblo y expandir las intervenciones artísticas a muros, fachadas y paredes.

Zuluaga, según relata Carmen, se enamoró del lugar por su arquitectura de ladrillo, sus árboles y la tranquilidad de su gente. Más de 30 artistas, entre muralistas, escultores y mosaiquistas, participaron del proyecto, que comenzó en julio de 2021 y tuvo su primera inauguración el 23 de abril de 2022. “Fue un evento muy emotivo, el pueblo se llenó de gente y todo empezó a tomar otro color”, resume Carmen.

