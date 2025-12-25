España: este año terminarán la Sagrada Familia de Barcelona, a cien años de la muerte de Gaudí

Así lo adelantó días atrás la Junta Constructora del templo más visitado del mundo, después de la basílica de San Pedro en el Vaticano. Desde la iglesia ya invitaron al papa León XIV para que oficie la misa el día de la inauguración.

La Sagrada Familia, en Barcelona, es el lugar más visitado en toda España con más de 4,8 millones de turistas por año.

Después de una larga espera por más de un siglo, finalment e este año terminarán de construir la Sagrada Familia de Barcelona , en España, que inició el arquitecto modernista Antoni Gaudí en el año 1882. Así lo aseguró recientemente la Junta Constructora de la iglesia que no solo es el sitio más visitado del país, sino que a su vez es el templo que más turistas convoca en todo el mundo , seguido de basílica de San Pedro en el Vaticano.

Según los encargados de esta obra monumental y símbolo de la ciudad , la iglesia estará terminada para el próximo 10 de junio de 2026, justo en la fecha que se cumplirán cien años del fallecimiento del arquitecto que ideó con un estilo único para la época esta iglesia imponente. Resulta que no solamente sus prácticamente infinitos detalles la hacen única, sino que además será el templo católico más alto del mundo, con un total 172,5 metros cuando finalmente se coloque la cruz en su parte superior. Medirá solo cinco metros menos que la icónica montaña Montjuïc porque Gaudí no quería superar la altura de "una obra creada por Dios".

Las autoridades del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia le pidieron al Vaticano que el papa acuda el día de la inauguración con la iglesia completada para que oficie la misa conmemoratoria al centenario de la muerte de Gaudí. Hasta el momento, León XIV no confirmó su presencia, pero lo que sí será seguro es que la jornada en la que finalmente Barcelona pueda decir que terminó la iglesia, será una verdadera fiesta para toda la ciudad y los visitantes de todo el mundo que acuden a apreciar esta obra arquitectónica única.

La Sagrada Familia es el lugar más visitado en toda España. Según datos oficiales, más de 4,8 millones de personas pagan los 30 euros de entrada para ingresar a una de las iglesias más imponentes del mundo. El segundo lugar de relevancia turístico del país lo ocupa el Parque Güell, otro ícono de los mosaicos de Gaudí en Barcelona, con un total de 4,4 millones de personas que lo recorren anualmente.

Antoni Gaudí fue un arquitecto español y el máximo representante del modernismo catalán. Con un estilo único y un sentido marcado por la geometría y el volumen, tuvo una gran capacidad imaginativa para proyectar formas tridimensionales decorativas pero que a su vez sean funcionales. Combinó colores con una serie de trabajos artesanales que él mismo dominaba con materiales de cerámica, vidrieria, hierro y carpintería, entre otros.

Entre las obras más destacadas de Gaudí se encuentran la Sagrada Familia y el Parque Güell. Pero también hizo varias otras, como la Casa Batlló, un edificio de seis pisos en el que el arquitecto catalán más explotó su etapa naturalista. Este es otro de los sitios más visitados por los turistas en Barcelona.

Embed - Basílica de la Sagrada Família en Instagram: "A vista de grua! Així s'han col·locat el primer i segon braç horitzontal de la Creu de la torre de Jesús. ¡A vista de grúa! Así se han colocado el primer y el segundo brazo horizontal de la Cruz de la torre de Jesucristo. Bird's-eye view! This is how the first and second horizontal arms of the Cross of the tower of Jesus Christ were installed. " View this post on Instagram

Si bien Gaudí fue uno de los artistas más importantes de la humanidad, su muerte aún llena de vergüenza a toda Barcelona. Resulta que él, a pesar de haber realizado trabajos millonarios para la primera etapa del siglo XX, vestía de forma andrajosa. El 7 de junio de 1926, cuando se dirigía a la Sagrada Familia para continuar los trabajos de la construcción de su obra más relevante, fue atropellado por tranvía cuando cruzó por la Gran Vía de las Cortes Catalanas.

Por el golpe, Gaudí quedó inconsciente en el suelo y nadie fue a socorrerlo porque la gente creyó que era un mendigo, a causa de su aspecto desalineado y porque no llevaba sus documentos de identidad. Así estuvo tirado en el piso varios minutos, hasta que un guardia civil paró un taxi y lo llevó hasta el Hospital de la Santa Cruz, donde fue atendido.

Embed - Basílica de la Sagrada Família en Instagram: "La Sagrada Família és #llum. Unes sensacions diferents durant les primeres hores del matí i les de la tarda . Quina és la que més et captiva? La Sagrada Familia es #luz. Unas sensaciones diferentes durante las primeras horas de la mañana y las de la tarde. ¿Cuál es la que más te cautiva? The Sagrada Família is #light. A different feel early in the morning and late in the evening . Which captivates you most? [Autor dels vitralls / Autor de las vidrieras / Stained-glass windows by: Joan Vila-Grau]" View this post on Instagram

Recién fue reconocido al día siguiente por el capellán de la Sagrada Familia, Gil Pares. Pero para ese momento poco pudo hacerse para salvarle la vida porque el tiempo desperdiciado en socorrerlo fueron cruciales para que el icónico arquitecto se debilitara y finalmente muriera dos días más tarde, el 10 de junio.

Gaudí murió a los 73 años de edad y en la plenitud de su carrera artística. Ahora, a cien años de su trágico fallecimiento, finalmente se terminará su obra más importante de todas: la Sagrada Familia de Barcelona.