Turismo en Córdoba: el río subterráneo que tenés que conocer en el verano 2026

Se trata de una aventura única, accesible a través de cuevas y senderos.

Por
En Córdoba se esconde un río subterráneo ideal para conocer en el verano 2026.

En Córdoba se esconde un río subterráneo ideal para conocer en el verano 2026.

  • El Río Subterráneo en las Sierras de Córdoba queda muy cerca del pueblo de La Cumbrecita.
  • Se ubica específicamente en un área donde el arroyo Wildbach fluye bajo tierra, accesible a través de cuevas y senderos que permiten explorarlo, siendo una aventura natural única para quienes visitan la zona.
  • La actividad principal en el río subterráneo es el espeleísmo o trekking por cavernas, que consiste en caminar y, a veces, nadar.
  • Se puede acceder caminando desde el centro del pueblo, siguiendo senderos marcados que llevan a este fenómeno natural y a cascadas escondidas.

La Cumbrecita, en Córdoba, es un lugar ideal para quienes buscan tranquilidad y descanso. Sin embargo, también tiene su costado de adrenalina y aventura: un Río Subterráneo que invita a un chapuzón lleno de adrenalina junto a un divertido trekking.

La aventura comienza en la comuna, a 120 kilómetros de la capital. Desde este mágico lugar de paisajes alpinos y paisajes diseñados por los inmigrantes, comienza el ascenso por el Cerro Wank. Se trata de una propuesta desafiante, especialmente para los claustrofóbicos.

Este río es en realidad el arroyo Wildbach, una aventura popular de trekking que permite explorar parte de sus aguas dentro de cavernas naturales, conectando con la famosa Cascada Escondida en un recorrido circular desde el pueblo y ofreciendo vistas espectaculares de las Sierras Grandes. Es una excursión que requiere guía habilitado, equipos de seguridad y se realiza a través de senderos bien marcados y tramos de espeleísmo básico.

Río Subterráneo Córdoba

Dónde queda el Río Subterráneo en Córdoba

El Río Subterráneo en las Sierras de Córdoba queda muy cerca del pueblo de La Cumbrecita, específicamente en un área donde el arroyo Wildbach fluye bajo tierra, accesible a través de cuevas y senderos que permiten explorarlo, siendo una aventura natural única para quienes visitan la zona. Se puede acceder caminando desde el centro del pueblo, siguiendo senderos marcados que llevan a este fenómeno natural y a cascadas escondidas.

Qué puedo hacer en el Río Subterráneo

La actividad principal en el río subterráneo es el espeleísmo o trekking por cavernas, que consiste en caminar y, a veces, nadar a través del sector subterráneo del arroyo Wildbach. Esta experiencia suele ser parte de una excursión guiada que combina senderismo y la exploración de las cuevas naturales que se debe contratar con anticipación.

Es común combinar el río subterráneo con una caminata hacia esta cascada para almorzar o descansar antes del regreso. La ruta suele ser circular, volviendo al casco histórico a través de bosques de abedules y el mirador El Peñal.

Cómo llegar al Río Subterráneo

Para llegar al Río Subterráneo desde Córdoba Capital en auto, se debe conducir hasta La Cumbrecita (aprox. 2 horas, 120 km) por la RP 5 y luego las rutas S-273/S-210/S-374, dejar el auto en el estacionamiento comunal, y desde allí seguir un sendero de trekking bien señalizado.

Para llegar en colectivo, se deben tomar dos buses: primero, un micro desde la Terminal de Córdoba a Villa General Belgrano (con empresas como Sierras de Calamuchita), y luego, desde la terminal de VGB, un bus de la empresa Pájaro Blanco a La Cumbrecita, ya que es la única que cubre ese último tramo.

Y para llegar desde Buenos Aires volando, se debe tomar un vuelo desde Buenos Aires a Córdoba, y desde allí, alquilar un coche o tomar un bus/transfer hacia La Cumbrecita, que está a unas 2-3 horas en auto, siguiendo rutas provinciales como la S-273 o S-210 desde la RP 5 para llegar a este pueblo peatonal y luego, para el río subterráneo, te diriges a la zona de Villa General Belgrano o Anizacate.

