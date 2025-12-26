Turismo en Córdoba: la comuna que invita a viajeros a desconectar en el río

En el sur de la provincia de Córdoba existen rincones que custodian una vasta historia y mantienen en pie las huellas del pasado. Uno de ellos es Villa El Chacay , un pequeño paraje que se presenta como el refugio definitivo para quienes buscan desconexión total.

A diferencia de otros destinos más concurridos, esta villa se caracteriza por su atmósfera agreste y virgen, ofreciendo un contacto cercano y único con espacios poco explorados y llenos de biodiversidad . Este destino cordobés es perfecto para pasar el verano , refrescándose en las aguas cristalinas del río que cruza la localidad.

Lo que hace a Villa El Chacay verdaderamente única es su silencio, solo interrumpido por el canto de aves autóctonas como las "colecitas", y la oportunidad de descubrir testimonios de los antiguos pobladores de la región, los Comechingones , quienes dejaron allí una huella imborrable en la piedra.

Villa El Chacay se encuentra en el departamento de Río Cuarto , en la región de las Sierras del Sur , provincia de Córdoba . Se ubica muy cerca de la localidad de Alpa Corral (a solo 4 km) y a unos 200 km de Córdoba Capital .

Este enclave serrano goza de una ubicación privilegiada al pie de las montañas, lo que garantiza un clima fresco y un entorno natural tranquilo con sierras bajas .

Qué puedo hacer en Villa El Chacay

El Arroyo San Antonio y el río Grande ofrecen piletones naturales, balnearios con asadores y naturaleza serrana ideal para el descanso y actividades al aire libre, con puntos destacados como las cascadas de Las Colecitas y el Pozo del Dragón. Es un lugar ideal para el avistaje de aves y el reconocimiento de especies vegetales autóctonas en un entorno casi inexplorado.

Gracias a su relieve, es un sitio elegido por los turistas realizar senderismo, andar en bici o hacer cabalgatas. Es un paisaje ideal para hacer fotografía de naturaleza. Además, se pueden visitar sitios con vestigios de la cultura Comechingón, encontrando morteros y otros testimonios de los habitantes originarios de las sierras.

Villa El Chacay - Córdoba

Su población no supera los 100 habitantes, por lo que se trata de un lugar tranquilo, ideal para descansar unos días en una de las cabañas que ofrece el pueblo, lejos del ajetreo de la Ciudad. Al estar tan cerca de Alpa Corral, también se puede disfrutar de las aguas cristalinas del río Talita y sus zonas de playas tranquilas, perfectas para familias que buscan un lugar seguro y calmo.

Cómo llegar a Villa El Chacay

Para viajar desde CABA en auto, la ruta más directa es a través de la Ruta Nacional 8, cruzando la pampa húmeda hasta llegar a la ciudad de Río Cuarto. Desde este punto, el ascenso hacia las Sierras del Sur regala vistas de paisajes vírgenes hasta alcanzar la villa en un trayecto total de unas 7 a 8 horas, siendo la opción ideal para quienes desean explorar los parajes vecinos.

Otra opción es tomar un micro hasta la terminal de Río Cuarto y, desde allí, combinar con servicios de transporte local o regionales que se dirigen hacia Alpa Corral y Villa El Chacay. Por otro lado, quienes prefieran el avión pueden volar hasta el Aeropuerto de Río Cuarto o al de Córdoba Capital, y luego recorrer la distancia que separa de Villa El Chacay con un auto alquilado o un servicio de transporte.