Caso de Agostina Vega: el detenido declaró que la menor se fue con otro joven

Claudio Gabriel Barrelier se contactó con su abogado defensor, a quien le aseguró que sólo pagó el remis y que la adolescente se subió al auto de otro hombre.

Claudio Gabriel Barrelier, el principal sospechoso por la desaparición de Agostina Vega , de 14 años, el pasado sábado por la noche en el barrio Cofico de la ciudad de Córdoba, estuvo en contacto con su abogado y, según el defensor, el hombre aseguró que solo pagó el viaje en remis por pedido de la menor y ella después se fue con otro hombre, del que habría dado un nombre.

Primero, durante el fin de semana, el detenido negó haberse encontrado con la menor. Después, el remisero, que trasladó a la menor desde barrio General Mosconi hasta Cofico, confirmó que cuando llegaron a la intersección entre las calles Fragueiro y Juan del Campillo, Barrelier se acercó al auto, la recibió y realizó el pago del viaje.

Después de que se conociera el testimonio del conductor, Barrelier rectificó su declaración y reconoció que la menor compartió tiempo con él durante la noche de sábado y detalló que estuvieron alrededor de 15 minutos en el domicilio, pero agregó que la adolescente salió de la casa, caminó por la calle de Juan del Campillo y, en la esquina de las calles Avellaneda y Urquiza, ella se subió por sus propios medios a un auto Volkswagen Gol de color rojo y se fue .

Esta tarde, el abogado de Barrelier, Jorge Sánchez del Bianco, conversó con Daniela Ballester en El Diario, y ratificó la versión del detenido sobre el auto rojo y sostuvo que su defendido no mintió. A su vez, subrayó que existe evidencia para acreditar una charla existente entre la madre de la menor y su cliente.

El abogado defensor relató que la adolescente se comunicó con su cliente para pedirle ayuda con el remis. Como él no tenía movilidad, le indicó que caminara hasta la casa de un amigo. En ese trayecto, apareció el vehículo rojo y, según Barrelier, la menor le dijo: "Yo me voy con él" antes de subir al auto.

Respecto a la relación entre la menor y el detenido, Sánchez del Bianco aclaró que no existía vínculo paternal, sino que se conocían por compartir actividades en una cancha de torneos barriales, y desmintió la versión de la madre de Agostina. El abogado también señaló que el comportamiento de la menor no le resultaba extraño en ese contexto y agregó que la misma noche en que desapareció la adolescente, su madre se comunicó con Barrelier para preguntarle si debía llamar a la policía.

El periodista Leo García, por la pantalla de C5N, analizó la situación y el avance de la Justicia con la nueva declaración de Barrelier a su representante legal y determinó que hay dos hipótesis: "Este hombre engañó a Agostina, armó todo para entregarla a otro joven y que se la llevaran, la secuestraran o hicieran algo con la chiquita, o está tratando de meter en la investigación a otra persona, sea cual sea la situación, porque hay otra cuestión en el medio que puede ser una venganza o una pelea".