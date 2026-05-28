28 de mayo de 2026 Inicio
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Qué dijo el abogado de Claudio Barrelier tras la aparición del video que lo mostraría junto a Agostina Vega

Jorge Sánchez del Bianco, defensor del hasta ahora único detenido por la desaparición de la adolescente en Córdoba, puso en duda que en las imágenes se observe al hombre ingresando a su casa junto a la menor. "Él me dijo que ella nunca entró a su domicilio. Desconozco si se trata de ellos. Además, él tiene una hija de una edad similar. No descarto ni afirmo nada", expresó.

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Qué dijo el abogado de Claudio Barrelier tras la aparición del video que lo mostraría junto a Agostina Vega

Jorge Sánchez del Bianco, abogado defensor de Claudio Barrelier, hasta ahora único detenido por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba, puso en duda que en el video difundido se observe al hombre ingresando a su casa junto a la menor. "Él me dijo que ella nunca entró a su domicilio. Desconozco si se trata de ellos. Además, él tiene una hija de una edad similar. No descarto ni afirmo nada", expresó este jueves en diálogo con C5N.

aparecio el video que mostraria a agostina vega junto a claudio barrelier
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Apareció el video que mostraría a Agostina Vega junto a Claudio Barrelier

La imágenes del video son de las 22:40 del sábado, último día en que la joven fue vista, y fueron registradas por una cámara de seguridad de la zona.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, Agostina salió de la casa de su madre en barrio General Mosconi cerca de las 22:30 del sábado, tomó un remis y viajó hasta la esquina de Fragueiro y Juan del Campillo, en barrio Cofico, donde la habría esperado este hombre de 33 años, allegado a la familia. El conductor del vehículo que la trasladó, Ariel, afirmó que durante el viaje la joven le dijo que se iba a encontrar con "el novio de su mamá", y que cuando ambos se encontraron, se retiraron juntos.

Noticia en desarrollo.-

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