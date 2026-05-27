Desaparición de Agostina Vega: la versión del detenido sobre el encuentro con la joven y el "auto rojo" Claudio Gabriel Barrelier, de 31 años, que cuenta con antecedentes policiales, aseguró que la nena se había subido a un auto rojo, coartada que se cayó tras la presentación voluntaria del remisero que trasladó a la menor, quien confirmó que el principal sospechoso recibió a la nena y pagó el viaje. Por Agregar C5N en









Claudio Gabriel Barrelier es el único detenido por la desaparición de Agostina Vega. Redes sociales

Avanza la investigación por la desaparición de Agostina Vega, de 14 años, el pasado sábado por la noche en el barrio Cofico de la ciudad de Córdoba. Claudio Gabriel Barrelier, de 31 años, quien ya cuenta con antecedentes por privación ilegítima de la libertad, afirmó que vio a la nena, pero relató que ella se subió a un auto rojo. Esta coartada fue desestimada tras las declaraciones del remisero que trasladó a la menor, quien aseguró que el sospechoso la recibió y pagó el viaje.

Las contradicciones de Barrelier y el testimonio del hombre que llevó a Agostina desde barrio General Mosconi al destino en el que desapareció son las claves que se transformaron en la principal pista. Sin embargo, la información cruzada también genera muchas dudas en la querella.

En primera instancia, según informaron familiares, cuando Agostina no regresó al domicilio tras salir a comprar empanadas, el hermano de Agostina le sugirió a la madre que ella podría estar con Barrelier, a quien contactaron de forma inmediata en ese momento para consultar si tenía conocimiento sobre el paradero de la menor. El sospechoso había mencionado que no sabía nada ni había visto a Agostina por esas horas.

El hombre negó, durante gran parte del fin de semana, haber tenido contacto directo con la niña en la zona en la que él reside. Las alarmas se encendieron tras las declaraciones del remisero, que es una persona de confianza para la familia de la víctima, quien confirmó que cuando llegaron a la intersección entre las calles Fragueiro y Juan del Campillo, Barrelier se acercó al auto, la recibió y realizó el pago del viaje.

Después de este testimonio, Barrelier rectificó su declaración y reconoció que la menor compartió tiempo con él durante la noche de sábado y detalló que estuvieron alrededor de 15 minutos en el domicilio, pero agregó que la adolescente salió de la casa, caminó por la calle de Juan del Campillo y, en la esquina de las calles Avellaneda y Urquiza, ella se subió voluntariamente a un auto Volkswagen Gol de color rojo y se fue.

Las marcadas incongruencias en las palabras de hombre, quien subrayó que la menor se dirigió sola hasta el vehículo rojo, y las apariciones de grabaciones de cámaras de seguridad de la zona, que lo registraron junto a la menor por el barrio Cofico luego de que la menor descendiera del remis, forman parte de la investigación que lleva adelante la Justicia y que complican la situación del detenido.