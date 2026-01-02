Tras la ola de calor, vuelven las lluvias: rige una alerta amarilla por tormentas en Argentina

Tras la ola de calor que afectó a gran parte del país los últimos días del 2025, el ingreso de un frente frío generó un descenso de la temperatura que se mantendrá durante el fin de semana. Sin embargo, desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitieron una alerta amarilla por tormenta y viento para varias localidades de Argentina.
Las provincias bajo alerta por tormentas son La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy, en estas regiones se esperan, este fenómeno estará acompañado por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de alrededor de 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 70mm, que pueden ser superados en forma puntual.
En el caso de Santa Cruz, rige una alerta amarilla por lluvias, en el sur de la provincia se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 15 mm, pudiendo ser superados de forma puntual. Los máximos acumulados se esperan en las zonas costeras.
Por último, la costa de Buenos Aires está bajo alerta por vientos del sector sur con velocidades de entre 40 y 55 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h.