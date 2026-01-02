Tras la ola de calor, vuelven las lluvias: rige una alerta amarilla por tormentas en Argentina De cara al primer fin de semana de enero, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por precipitaciones, ocasional caída de granizo y vientos fuertes. Sin embargo, el termómetro se mantendrá por debajo de los 30°. Por + Seguir en







El sur de la provincia de Buenos Aires está bajo alerta por viento.

Tras la ola de calor que afectó a gran parte del país los últimos días del 2025, el ingreso de un frente frío generó un descenso de la temperatura que se mantendrá durante el fin de semana. Sin embargo, desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitieron una alerta amarilla por tormenta y viento para varias localidades de Argentina.

Las provincias bajo alerta por tormentas son La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy, en estas regiones se esperan, este fenómeno estará acompañado por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de alrededor de 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 70mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MetVillaAdelina/status/2007032117096505756&partner=&hide_thread=false EL TIEMPO PARA HOY EN #AMBA:



Cielo parcialmente nublado, inestable a primeras horas, mejorando. Viento leve a moderado del Sudeste rotando al Este, con ráfagas hacia la noche. Máx 28° pic.twitter.com/K7UpldBOF1 — Estación Meteorológica Villa Adelina, San Isidro (@MetVillaAdelina) January 2, 2026 En el caso de Santa Cruz, rige una alerta amarilla por lluvias, en el sur de la provincia se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 15 mm, pudiendo ser superados de forma puntual. Los máximos acumulados se esperan en las zonas costeras.

Por último, la costa de Buenos Aires está bajo alerta por vientos del sector sur con velocidades de entre 40 y 55 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h.

Alerta por tormentas, viento y lluvias: las localidades afectadas Alerta por viento Buenos Aires: Costa de Patagones - Costa de Bahía Blanca - Costa de Coronel Dorrego - Costa de Coronel de Marina Leonardo Rosales - Costa de Villarino - Monte Hermoso - Costa de General Pueyrredón - Costa de Mar Chiquita - General Alvarado. Alerta por lluvia Santa Cruz: Meseta de Corpen Aike - Meseta de Güer Aike - Meseta de Lago Argentino. Alerta por tormenta La Rioja : Chilecito - Famatina - General Ángel Vicente Peñaloza - Independencia - San Blas de los Sauces - Zona baja de Coronel Felipe Varela - Zona baja de General Lamadrid - Zona baja de Vinchina - Chilecito - Famatina - General Ángel Vicente Peñaloza - Independencia - San Blas de los Sauces - Zona baja de Coronel Felipe Varela - Zona baja de General Lamadrid - Zona baja de Vinchina.

: Chilecito - Famatina - General Ángel Vicente Peñaloza - Independencia - San Blas de los Sauces - Zona baja de Coronel Felipe Varela - Zona baja de General Lamadrid - Zona baja de Vinchina - Chilecito - Famatina - General Ángel Vicente Peñaloza - Independencia - San Blas de los Sauces - Zona baja de Coronel Felipe Varela - Zona baja de General Lamadrid - Zona baja de Vinchina. Catamarca: Zona de monte de Andalgalá - Zona de monte de Belén - Zona de monte de Pomán - Zona de monte de Santa María - Zona de monte de Tinogasta - Puna de Tinogasta - Puna de Antofagasta de la Sierra - Puna de Belén - Puna de Cafayate - Puna de San Carlos - Puna de Santa María - Puna de Tafí del Valle.

Zona de monte de Andalgalá - Zona de monte de Belén - Zona de monte de Pomán - Zona de monte de Santa María - Zona de monte de Tinogasta - Puna de Tinogasta - Puna de Antofagasta de la Sierra - Puna de Belén - Puna de Cafayate - Puna de San Carlos - Puna de Santa María - Puna de Tafí del Valle. Tucumán : toda la provincia.

: toda la provincia. Salta : Anta - General Güemes - La Candelaria - Metán - Rosario de la Frontera - Puna de Cachi - Puna de La Poma - Puna de Los Andes - Puna de Molinos.

: Anta - General Güemes - La Candelaria - Metán - Rosario de la Frontera - Puna de Cachi - Puna de La Poma - Puna de Los Andes - Puna de Molinos. Jujuy: toda la provincia.