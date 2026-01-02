Nuevo escándalo entre Wanda Nara y la China Suárez: "Lo borró a los segundos" La actriz reaccionó a un posteo en el que se burlaban de ella y musicalizó su respuesta con la canción de la conductora. “Cuando pagan por hundirte”, indicó. + Seguir en







Otra guerra entre Wanda y la China. Redes Sociales

La guerra entre Wanda Nara y Eugenia China Suárez parece no tener fin ni tregua de fin de año. En este caso, fue la actriz quien publicó un posteo donde se burlaban de ella misma y respondió con una canción de la conductora de Telefe. “Ni lo intenten”, escribió.

¿Qué pasó? En medio de todos los festejos de Año Nuevo, la China compartió una publicación en donde hablaban sobre su aspecto físico. “El 31 de diciembre a las 5 de la tarde/ El 31 a las 9 de la noche”, a modo de comparación con arreglarse con maquillaje y estar natural.

La comparación fue con dos fotos suyas, entones contestó: “Cuando pagan para hundirte, pero todo te chupa un huevo. ¡Feliz añoooo para todos y todas! Sean felices y reciban lo mejor”, afirmó, enojadísima. “Me veo hermosa en todas mis versiones. Ni lo intenten”.

china wanda Redes sociales La musicalización de la historia fue con Bad Bitch de Wanda Nara. Fue entonces que, después de un rato, decidió borrar la historia y generó la burla de todos. Fue la cuenta Mundo Famosos quien lo evidenció en Instagram: “La borró a los segundos”.