Nuevo escándalo entre Wanda Nara y la China Suárez: "Lo borró a los segundos"

La guerra entre Wanda Nara y Eugenia China Suárez parece no tener fin ni tregua de fin de año. En este caso, fue la actriz quien publicó un posteo donde se burlaban de ella misma y respondió con una canción de la conductora de Telefe. “Ni lo intenten”, escribió.
¿Qué pasó? En medio de todos los festejos de Año Nuevo, la China compartió una publicación en donde hablaban sobre su aspecto físico. “El 31 de diciembre a las 5 de la tarde/ El 31 a las 9 de la noche”, a modo de comparación con arreglarse con maquillaje y estar natural.
La comparación fue con dos fotos suyas, entones contestó: “Cuando pagan para hundirte, pero todo te chupa un huevo. ¡Feliz añoooo para todos y todas! Sean felices y reciban lo mejor”, afirmó, enojadísima. “Me veo hermosa en todas mis versiones. Ni lo intenten”.
La musicalización de la historia fue con Bad Bitch de Wanda Nara. Fue entonces que, después de un rato, decidió borrar la historia y generó la burla de todos. Fue la cuenta Mundo Famosos quien lo evidenció en Instagram: “La borró a los segundos”.
Por su parte, Pochi de Gossipeame, examiga de Wanda Nara, opinó: “Una que había arrancado trancu el año desde Turquía es la China. Subió y eliminó. ¡Si tuvo alguien que le dijo ‘Amiga, no da’ bárbaro por ese ser humano del bien!“.