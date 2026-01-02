El Gobierno reformó la Ley de Inteligencia Nacional: los cambios en la estructura La gestión de Javier Milei oficializó en el Boletín Oficial la modificación del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN). Así, se creó la Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC) y la Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC). Por + Seguir en







La sede de la SIDE.

La administración de La Libertad Avanza realizó una reforma a la Ley de Inteligencia Nacional número 25.520 a través del Decreto 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial. De esta manera, se estableció un nuevo marco para el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN).

El DNU que emitió el Poder Ejecutivo marcó la creación de la Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC) y la Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC). Con estas determinaciones se redefinieron sus competencias y funciones.

Dentro de las modificaciones que oficializó la Casa Rosada se destaca el establecimiento del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) como autoridad en dicha materia. Se encargará de "proteger infraestructuras críticas y coordinar políticas de seguridad digital".

Con estas decisiones, la estructura de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) se centrará en contrainteligencia, un ítem clave basado en la Seguridad Nacional contra agentes externos a la Argentina. Por otra parte, se elimina la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM), que era un organismo del Ministerio de Defensa.

El decreto que modifica la Ley de Inteligencia Inteligencia Boletín Oficial