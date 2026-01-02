2 de enero de 2026 Inicio
Cherquis Bialo, su salud, su recuperación y un pálpito para la Selección: "La veo finalista en el Mundial"

El reconocido e histórico periodista deportivo habló de todo en una entrevista con Pablo Ladaga donde brindó detalles sobre la operación por un cuadro de bajas defensas y neumonía, y se mostró esperanzado en volver a los medios.

Por
Ernesto Cherquis Bialo se recupera luego de la operación. 

El reconocido e histórico periodista deportivo Ernesto Cherquis Bialo se recupera favorablemente de su operación por un cuadro de defensas bajas y neumonía, que lo llevó a estar internado en el Hospital Alemán. En una entrevista con Pablo Ladaga habló sobre su recuperación, el deseo de volver a trabajar en los medios de comunicación y dejó su pálpito para la Selección Argentina en la previa al Mundial 2026: "La veo finalista".

El entrenador italiano de 45 años había sido campeón del Mundial de Clubes hace seis meses.
"La Selección los contaja de manera inmediata a ese ritmo. Tiene una identidad, personalidad y liderazgo que rápidamente lo va a recomponer", señaló Cherquis en un primer momento ante la consulta de si la liga de los Estados Unidos atenta contra el presente futbolístico de Lionel Messi y Rodrigo de Paul, actualmente en Inter Miami.

En este marco, el periodista protagonista de diversos análisis y columnas en C5N y Radio 10, fue a más y vaticinó lo que ocurrirá con la Albiceleste en la próxima Copa del Mundo. "La veo jugando ocho partidos. La veo finalista. Argentina es una potencia. Hagamos al revés, ¿quién juega mejor que Argentina? España puede ser un buen rival. También está Francia".

A su vez, llenó de elogios a Lionel Messi, a quien aseguró no tener "ninguna duda" de que va jugar el Mundial. "Una de las razones fundamentales de porque se hace la copa en Estados Unidos es la participación de él. Ellos no presentan un show sin estrellas", concluyó Cherquis.

