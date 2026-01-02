El silencio de los inocentes ya está en Netflix y es un clásico ideal para ver: cuál es la trama Un viejo estreno de 1991 llegó a la popular plataforma de streaming y causa furor entre los suscriptores. No te lo podés perder este comienzo de año. + Seguir en







El catálogo de Netflix no para de agrandarse permanentemente, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en furor en cuestión de minutos. Asimismo, la cantidad de suscriptores y usuarios han aumentado notoriamente durante el año pasado y lo siguen haciendo este 2026, convirtiéndola en la más consumida a nivel mundial.

Ahora, llegó a la gran N roja, un estreno estadounidense de 1991, se trata de El silencio de los inocentes, el clásico histórico que ya está disponible en este sitio web y atrapó a millones de televidentes. Es un film lleno de intriga, terror y suspenso, con un elenco excepcional de actores muy reconocidos en todo el mundo. A continuación te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te lo pierdas.

Sinopsis de El silencio de los inocentes, el clásico histórico que llegó a Netflix El FBI busca a "Buffalo Bill", un asesino en serie que mata a sus víctimas, todas adolescentes, después de prepararlas minuciosamente y arrancarles la piel. Para poder atraparlo recurren a Clarice Starling, una brillante licenciada universitaria, experta en conductas psicópatas, que aspira a formar parte del FBI.

Siguiendo las instrucciones de su jefe, Jack Crawford, Clarice visita la cárcel de alta seguridad donde el gobierno mantiene encerrado al Dr. Hannibal Lecter, antiguo psicoanalista y asesino, dotado de una inteligencia superior a la normal. Su misión será intentar sacarle información sobre los patrones de conducta del asesino que están buscando.

Tráiler de El silencio de los inocentes

como Hannibal Lecter Jodie Foster como Clarice Starling

como Clarice Starling Ted Levine como Jame Gumb

como Jame Gumb Brooke Smith como Catherine Martin

como Catherine Martin Scott Glenn como Jack Crawford

como Jack Crawford Edward Saxon

Chris Isaak como Comandante de SWAT

como Comandante de SWAT Ted Tally inocentes