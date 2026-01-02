El silencio de los inocentes ya está en Netflix y es un clásico ideal para ver: cuál es la trama

Ahora, llegó a la gran N roja, un estreno estadounidense de 1991, se trata de El silencio de los inocentes, el clásico histórico que ya está disponible en este sitio web y atrapó a millones de televidentes.
El catálogo de Netflix no para de agrandarse permanentemente, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en furor en cuestión de minutos. Asimismo, la cantidad de suscriptores y usuarios han aumentado notoriamente durante el año pasado y lo siguen haciendo este 2026, convirtiéndola en la más consumida a nivel mundial.
Ahora, llegó a la gran N roja, un estreno estadounidense de 1991, se trata de El silencio de los inocentes, el clásico histórico que ya está disponible en este sitio web y atrapó a millones de televidentes. Es un film lleno de intriga, terror y suspenso, con un elenco excepcional de actores muy reconocidos en todo el mundo. A continuación te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te lo pierdas.
Sinopsis de El silencio de los inocentes, el clásico histórico que llegó a Netflix
El FBI busca a "Buffalo Bill", un asesino en serie que mata a sus víctimas, todas adolescentes, después de prepararlas minuciosamente y arrancarles la piel. Para poder atraparlo recurren a Clarice Starling, una brillante licenciada universitaria, experta en conductas psicópatas, que aspira a formar parte del FBI.
Siguiendo las instrucciones de su jefe, Jack Crawford, Clarice visita la cárcel de alta seguridad donde el gobierno mantiene encerrado al Dr. Hannibal Lecter, antiguo psicoanalista y asesino, dotado de una inteligencia superior a la normal. Su misión será intentar sacarle información sobre los patrones de conducta del asesino que están buscando.
Tráiler de El silencio de los inocentes
