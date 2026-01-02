IR A
El silencio de los inocentes ya está en Netflix y es un clásico ideal para ver: cuál es la trama

Un viejo estreno de 1991 llegó a la popular plataforma de streaming y causa furor entre los suscriptores. No te lo podés perder este comienzo de año.

Ahora, llegó a la gran N roja, un estreno estadounidense de 1991, se trata de El silencio de los inocentes, el clásico histórico que ya está disponible en este sitio web y atrapó a millones de televidentes. 

El catálogo de Netflix no para de agrandarse permanentemente, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en furor en cuestión de minutos. Asimismo, la cantidad de suscriptores y usuarios han aumentado notoriamente durante el año pasado y lo siguen haciendo este 2026, convirtiéndola en la más consumida a nivel mundial.

Sinopsis de El silencio de los inocentes, el clásico histórico que llegó a Netflix

El FBI busca a "Buffalo Bill", un asesino en serie que mata a sus víctimas, todas adolescentes, después de prepararlas minuciosamente y arrancarles la piel. Para poder atraparlo recurren a Clarice Starling, una brillante licenciada universitaria, experta en conductas psicópatas, que aspira a formar parte del FBI.

Siguiendo las instrucciones de su jefe, Jack Crawford, Clarice visita la cárcel de alta seguridad donde el gobierno mantiene encerrado al Dr. Hannibal Lecter, antiguo psicoanalista y asesino, dotado de una inteligencia superior a la normal. Su misión será intentar sacarle información sobre los patrones de conducta del asesino que están buscando.

Tráiler de El silencio de los inocentes

Reparto de El silencio de los inocentes

  • Anthony Hopkins como Hannibal Lecter
  • Jodie Foster como Clarice Starling
  • Ted Levine como Jame Gumb
  • Brooke Smith como Catherine Martin
  • Scott Glenn como Jack Crawford
  • Edward Saxon
  • Chris Isaak como Comandante de SWAT
  • Ted Tally
