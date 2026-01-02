Denunciaron a Will Smith por acoso sexual y despido improcedente

La demanda impulsada por el violinista Brian King Joseph también incluye represalias y habla de "preparar deliberadamente al Sr. Joseph para una mayor explotación sexual" durante su última gira.

Will Smith fue demandado por Brian King Joseph, un violinista que integró su última gira, quien lo acusa de acoso sexual, represalias laborales y despido injustificado.

La demanda fue presentada el jueves y señala como demandados tanto a Smith como a la gerencia de Treyball Studios. El denunciante sostiene que durante la gira Basada en una historia real: 2025, el actor incurrió en conductas que califica como “depredadoras” y que habrían tenido como objetivo someterlo a una situación de explotación sexual.

Según consta en el escrito judicial citado por los medios Variety y Fox, Smith contrató a Joseph en noviembre de 2024 para un show en San Diego y luego lo convocó para sumarse a su gira de 2025 y participar en la grabación de su próximo álbum. Con el correr del tiempo, la relación profesional se habría vuelto más cercana, al punto de que Smith le habría manifestado frases como: “Tú y yo tenemos una conexión muy especial que no tengo con nadie más” , entre otros comentarios de tenor similar.

Joseph afirma que su bolso que contenía la llave de su habitación se había perdido durante varias horas y que solo miembros del equipo de producción tenían acceso al cuarto.

Al volver esa noche, asegura haber encontrado señales de una intrusión: pertenencias que no eran suyas, entre ellas toallitas húmedas, un frasco de medicación contra el VIH a nombre de otra persona y una nota manuscrita que decía: “Brian, vuelvo como muy tarde a las 5:30, solo nosotros”, acompañada de un dibujo de un corazón y la firma “Stone F”.

El violinista interpretó ese mensaje como una advertencia de que un desconocido regresaría a la habitación con fines sexuales. Ante esa situación, notificó al personal de seguridad del hotel, a representantes de Smith y radicó una denuncia policial. Sin embargo, pocos días después, siempre según la demanda, un integrante del equipo directivo lo habría humillado por el episodio y le comunicó su desvinculación, insinuando que el relato era falso.

En la presentación judicial, Joseph sostiene que el despido le provocó un trastorno de estrés postraumático, además de pérdidas económicas. Por ese motivo, reclama una indemnización por daños y perjuicios y solicita que el caso sea evaluado por un jurado.

Desde el entorno del actor negaron las acusaciones. “Las denuncias del señor Joseph contra mi cliente son falsas, infundadas e irresponsables”, afirmó el abogado de Smith, Allen B. Grodsky, en declaraciones a la revista People.

Además, en un comunicado, agregó que rechazan “de manera categórica” los señalamientos y que utilizarán todas las herramientas legales disponibles para defenderse y esclarecer los hechos.