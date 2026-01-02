Axel Kicillof avanza en la construcción nacional para enfrentar a Javier Milei

Apoyado en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el gobernador bonaerense impulsa una construcción que excede a la provincia de Buenos Aires y apunta a convertirse en opción nacional para 2027.

“Hay otro camino”, fue el slogan que atravesó el último plenario del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) , el espacio que impulsa el gobernador bonaerense Axel Kicillof y con el que busca trascender las fronteras provinciales para proyectar una alternativa de cara a 2027. Mientras la interna peronista continúa sin resolverse, el gobernante avanza con un armado propio que pretende reconfigurar el escenario político. “Tenemos claro que el MDF tiene que ser algo amplio y plural: no alcanza con el peronismo solo. Hay muchos espacios que quieren sumarse. Tenemos la posibilidad y el tiempo para construir de verdad” , se entusiasman en el entorno de Kicillof.

Durante el encuentro que se llevó a cabo el 22 de diciembre, el gobernador dejó en claro cuáles son sus objetivos políticos, al plantear la necesidad de “dar una perspectiva de futuro” al pueblo , al tiempo que subrayó que no se trata de lanzar una campaña ni de discutir candidaturas, sino de abrir una nueva etapa. “Vamos a demostrar que hay alternativa. No venimos a repetir la historia, venimos a crear futuro” , pronunció durante el cierre.

Termina el 2025, el año en que nos pusimos en Movimiento y Derecho al Futuro. Empieza otro camino. pic.twitter.com/UPsf1yjKES

Desde La Plata detallan a C5N que el objetivo es “convertirse en red a nivel nacional frente a las medidas que toma el Gobierno nacional y que perjudican a la gente” . Es por ello que en las últimas semanas Kicillof visitó provincias como la de Formosa, una dinámica que se va a repetir durante el 2026, además de encabezar reuniones con centrales sindicales como la CGT y la CTA para discutir y sentar una postura en rechazo de la reforma laboral que impulsa Javier Milei.

Tras el encuentro en Formosa, donde junto al gobernador Gildo Insfrán firmaron un convenio de colaboración para coordinar políticas públicas en materia de seguridad y otras áreas estratégicas, Kicillof volvió a subrayar la importancia de la “solidaridad entre las provincias” y de fortalecer el federalismo para enfrentar las políticas del Gobierno nacional.

VISITA DEL GOBERNADOR KICILLOF Recibí al compañero Axel Kicillof, Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, y al compañero ministro Andrés Larroque, con quienes Iniciamos una recorrida por la ciudad de Formosa y una reunión de trabajo en Casa de Gobierno. Mañana tendremos una… pic.twitter.com/DeYMITNXNU

“Acá lo central es lo que podemos aportar para la construcción nacional, no pensando en Axel como cabeza o figura, sino desde la PBA pensar en construir una alternativa real. Oponerse a la reforma laboral tiene que ver con eso: armar una propuesta sólida que agrupe a distintos sectores e ideologías, más allá del peronismo, y empezar a recorrer” , adelantan en el armado bonaerense.

Apoyado en un grupo de intendentes y en funcionarios de su Gabinete como la vicegobernadora, Verónica Magario; el ministro de Gobierno, Carlos Bianco: el de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque: el de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y en la Jefa de Asesores, Cristina Alvarez Rodríguez, el mandatario provincial tiene como objetivo recorrer el país para empezar esa construcción, aunque aclaran que la idea no es nacionalizar el MDF, sino generar un puente entre los distintos sectores. “Nuestra idea no es llevar nuestro modelo, sino empezar a buscar, desde las problemáticas específicas de cada provincia, las formas de aportar y construir. No vamos a imponer nada”, aseguran.

Mientras se prepara ese despliegue, el inicio del año en la Provincia tendrá como eje una agenda de reuniones con sectores productivos a lo largo de la Costa, acompañada por las tradicionales conferencias de verano dedicadas al panorama turístico.

La discusión por el PJ bonaerense

En paralelo al avance del rearmado nacional, el peronismo bonaerense deberá resolver en los próximos meses quién sucederá al diputado nacional Máximo Kirchner en la conducción del PJ de la provincia de Buenos Aires.

La discusión se da en el medio de una interna que sigue abierta y suma nuevos capítulos con distintos protagonistas, sin que hasta ahora aparezca una síntesis capaz de ordenar al espacio. En este marco, se fijó el domingo 15 de marzo como fecha para la elección interna.

Más allá de tener representantes en la discusión, desde el entorno de Kicillof afirman que “no es algo de lo que esté ocupándose Axel”, aunque en el peronismo bonaerense algunos consideran que debería ser él quien tome las riendas del partido. Quien suena para ese cargo y ya expresó su voluntad en un acto esta semana en La Matanza fue la vicegobernadora Verónica Magario, cuando habló de “ir por la herramienta del Partido Justicialista este 15 de marzo”.

De cara a la definición, algunos sectores se muestran pesimistas sobre la posibilidad de conformar una lista de unidad. “Lo más probable es que se resuelva como la elección de septiembre”, advierten.

La clave sobre si se llega o no a la unidad se conocerá en febrero: el 8 de ese mes vence el plazo para la presentación de candidatos, mientras que el 12 finaliza el plazo para la exhibición de lista de candidatos. Recién entonces quedará claro si el peronismo bonaerense llega con una fórmula consensuada o si se encamina a una nueva interna.