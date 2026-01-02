2 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Axel Kicillof avanza en la construcción nacional para enfrentar a Javier Milei

Apoyado en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el gobernador bonaerense impulsa una construcción que excede a la provincia de Buenos Aires y apunta a convertirse en opción nacional para 2027.

Rocío Criado
Por
Rocío Criado
Axel Kicillof en el plenario Movimiento Derecho al Futuro. 

Axel Kicillof en el plenario Movimiento Derecho al Futuro. 

“Hay otro camino”, fue el slogan que atravesó el último plenario del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que impulsa el gobernador bonaerense Axel Kicillof y con el que busca trascender las fronteras provinciales para proyectar una alternativa de cara a 2027. Mientras la interna peronista continúa sin resolverse, el gobernante avanza con un armado propio que pretende reconfigurar el escenario político. “Tenemos claro que el MDF tiene que ser algo amplio y plural: no alcanza con el peronismo solo. Hay muchos espacios que quieren sumarse. Tenemos la posibilidad y el tiempo para construir de verdad”, se entusiasman en el entorno de Kicillof.

La provincia de Buenos Aires promulgó la ley que habilita endeudamiento y crea un fondo para municipios
Te puede interesar:

La provincia de Buenos Aires promulgó la ley que habilita endeudamiento y crea un fondo para municipios

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MOVIMIENTODAF/status/2005787610686578938&partner=&hide_thread=false

Durante el encuentro que se llevó a cabo el 22 de diciembre, el gobernador dejó en claro cuáles son sus objetivos políticos, al plantear la necesidad de “dar una perspectiva de futuro” al pueblo, al tiempo que subrayó que no se trata de lanzar una campaña ni de discutir candidaturas, sino de abrir una nueva etapa. “Vamos a demostrar que hay alternativa. No venimos a repetir la historia, venimos a crear futuro”, pronunció durante el cierre.

Desde La Plata detallan a C5N que el objetivo es “convertirse en red a nivel nacional frente a las medidas que toma el Gobierno nacional y que perjudican a la gente”. Es por ello que en las últimas semanas Kicillof visitó provincias como la de Formosa, una dinámica que se va a repetir durante el 2026, además de encabezar reuniones con centrales sindicales como la CGT y la CTA para discutir y sentar una postura en rechazo de la reforma laboral que impulsa Javier Milei.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/insfran_gildo/status/2001106618717520015&partner=&hide_thread=false

Tras el encuentro en Formosa, donde junto al gobernador Gildo Insfrán firmaron un convenio de colaboración para coordinar políticas públicas en materia de seguridad y otras áreas estratégicas, Kicillof volvió a subrayar la importancia de la “solidaridad entre las provincias” y de fortalecer el federalismo para enfrentar las políticas del Gobierno nacional.

“Acá lo central es lo que podemos aportar para la construcción nacional, no pensando en Axel como cabeza o figura, sino desde la PBA pensar en construir una alternativa real. Oponerse a la reforma laboral tiene que ver con eso: armar una propuesta sólida que agrupe a distintos sectores e ideologías, más allá del peronismo, y empezar a recorrer”, adelantan en el armado bonaerense.

Apoyado en un grupo de intendentes y en funcionarios de su Gabinete como la vicegobernadora, Verónica Magario; el ministro de Gobierno, Carlos Bianco: el de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque: el de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y en la Jefa de Asesores, Cristina Alvarez Rodríguez, el mandatario provincial tiene como objetivo recorrer el país para empezar esa construcción, aunque aclaran que la idea no es nacionalizar el MDF, sino generar un puente entre los distintos sectores. “Nuestra idea no es llevar nuestro modelo, sino empezar a buscar, desde las problemáticas específicas de cada provincia, las formas de aportar y construir. No vamos a imponer nada”, aseguran.

Mientras se prepara ese despliegue, el inicio del año en la Provincia tendrá como eje una agenda de reuniones con sectores productivos a lo largo de la Costa, acompañada por las tradicionales conferencias de verano dedicadas al panorama turístico.

La discusión por el PJ bonaerense

En paralelo al avance del rearmado nacional, el peronismo bonaerense deberá resolver en los próximos meses quién sucederá al diputado nacional Máximo Kirchner en la conducción del PJ de la provincia de Buenos Aires.

La discusión se da en el medio de una interna que sigue abierta y suma nuevos capítulos con distintos protagonistas, sin que hasta ahora aparezca una síntesis capaz de ordenar al espacio. En este marco, se fijó el domingo 15 de marzo como fecha para la elección interna.

Más allá de tener representantes en la discusión, desde el entorno de Kicillof afirman que “no es algo de lo que esté ocupándose Axel”, aunque en el peronismo bonaerense algunos consideran que debería ser él quien tome las riendas del partido. Quien suena para ese cargo y ya expresó su voluntad en un acto esta semana en La Matanza fue la vicegobernadora Verónica Magario, cuando habló de “ir por la herramienta del Partido Justicialista este 15 de marzo”.

De cara a la definición, algunos sectores se muestran pesimistas sobre la posibilidad de conformar una lista de unidad. “Lo más probable es que se resuelva como la elección de septiembre”, advierten.

La clave sobre si se llega o no a la unidad se conocerá en febrero: el 8 de ese mes vence el plazo para la presentación de candidatos, mientras que el 12 finaliza el plazo para la exhibición de lista de candidatos. Recién entonces quedará claro si el peronismo bonaerense llega con una fórmula consensuada o si se encamina a una nueva interna.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cancillería argentina emitió un comunicado por la situación de Irán. 

Cancillería recomendó no viajar a Irán debido a las fuertes protestas sociales

Sotelo estuvo en el cargo un año y medio.

Nueva baja en el Gobierno: Sotelo renunció a la secretaría de Culto y Civilización

Villarruel y Milei no recibirán un incremento salarial.

Se autorizaron aumentos de sueldo para funcionarios: Milei y Villarruel, las excepciones

El Gobierno suspendió los nuevos contratos.

Suspendieron la contratación de nuevos empleados en el sector público

La sede de la SIDE. 

El Gobierno reformó la Ley de Inteligencia Nacional: los cambios en la estructura

Hay cambios en la cartera sanitaria.

Fue creada la Secretaría Nacional de Discapacidad tras el cierre de la ANDIS

Rating Cero

Ahora, llegó a la gran N roja, un estreno estadounidense de 1991, se trata de El silencio de los inocentes, el clásico histórico que ya está disponible en este sitio web y atrapó a millones de televidentes. 
play

El silencio de los inocentes ya está en Netflix y es un clásico ideal para ver: cuál es la trama

Ya en Netflix: de una historia sorprendente a una saga inolvidable.
play

Ya está en Netflix: esta película fue inesperada en los 2000 y terminó siendo una saga inolvidable

La producción abre una temporada marcada por las emociones y las historias de amor con un fuerte cruce cultural.
play

Este reality de citas con temática coreana llegó a Netflix y sorprende a todos: como encontrarlo

Otra guerra entre Wanda y la China.

Nuevo escándalo entre Wanda Nara y la China Suárez: "Lo borró a los segundos"

Yanina Latorre dejará de estar en LAM.

Ángel de Brito contó toda la verdad de la salida de Yanina Latorre de LAM

Denunciaron a Will Smith por acoso sexual y despido improcedente

Denunciaron a Will Smith por acoso sexual y despido improcedente

últimas noticias

Los hogares de menores ingresos tendrán incrementos del 20% y 23% para la luz y el gas, respectivamente.

Nuevo esquema de subsidios de luz y gas: cómo se van a cobrar las facturas en 2026

Hace 17 minutos
Trump y Clooney supieron tener una relación amistosa en el pasado.

De Hollywood a la Casa Blanca: el feroz enfrentamiento entre Trump y Clooney

Hace 28 minutos
El stand de Leapmotor en el Summer Car Show.

Una nueva marca china desembarca en Argentina de la mano de Stellantis

Hace 50 minutos
Cancillería argentina emitió un comunicado por la situación de Irán. 

Cancillería recomendó no viajar a Irán debido a las fuertes protestas sociales

Hace 1 hora
Ernesto Cherquis Bialo se recupera luego de la operación. 

Cherquis Bialo, su salud, su recuperación y un pálpito para la Selección: "La veo finalista en el Mundial"

Hace 1 hora