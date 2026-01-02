El evento se realizará en la ciudad de Entre Ríos durante los sábados de verano. Además, durante el feriado XXL de carnaval del 14 al 16 de febrero.

Toda la información sobre el Carnaval de Gualeguaychú para el 2026.

La Fiesta Nacional del Carnaval del País en Gualeguaychú inicia su edición 2026 este sábado 3 de enero en el Corsódromo, con cuatro comparsas que prometen 11 noches inolvidables. Ya se pueden comprar las entradas vía web o de forma presencial en la boletería del lugar.

Gualeguaychú se prepara para recibir a miles de visitantes, ya que se lleva adelante el espectáculo a cielo abierto más grande de Argentina en el Corsódromo José Luis Gestro.

La fiesta se extenderá por 11 noches: los sábados 3, 10, 17, 24 y 31 de enero; 7, 14, 21 y 28 de febrero ; más el feriado de carnaval del 15 y 16 de febrero (domingo y lunes). Cuatro comparsas desfilarán con temáticas originales, involucrando a más de 1.000 personas en la pasarela, 12 carrozas y más 50 mil plumas, en un evento que combina música en vivo, coreografías, vestuarios lujosos y una explosión de color.

Papelitos, Ara Yeví, Marí Marí y O’ Bahía , cada una con su esencia única, rinden homenaje a la creatividad y el esfuerzo colectivo. La oficina de prensa del Carnaval habló con C5N y brindaron detalles sobre la edición 2026, que será distinta a la que todo el mundo conoce: "A partir de este año somos Fiesta Nacional, distinción recibida en el mes de octubre de 2025, por lo que estamos llenos de expectativas y muchas ilusiones" .

"En 2026 tendremos en la pasarela Jose Luis Gestro a cuatro comparsas: Papelitos representantes del Club Juventud Unida, la última campeona, Ara yevi, representando al Club Tiro federal, Mari Mari, que representa al Club Central Entrerriano y O'Bahia representando al Club de Pescadores de la ciudad, que es la regresa luego de no haber salido el año 2025", explicaron.

En esa línea detallaron que "los clubes están trabajando desde hace muchos meses en el armado de las comparsas, con muchísima gente involucrada: modistas, bordadoras, talladores, carroceros, pintores, especialistas en tocados y espaldares, en fin es una gran industria que mueve mucha gente que generalmente se ofrecen por amor al club y a la comparsa".

Carnaval de Gualeguaychú 2026: cómo comprar las entradas

La compra en forma presencial se realiza en las boleterías ubicadas en el Corsódromo. Durante el presente diciembre, el horario de atención es de miércoles a viernes de 9 a 13 horas y de 17 a 21; sábados de 9 a 13.

La atención telefónica, mediante la aplicación WhatsApp, será a través de los números: (03446) 225258; 237776 y 644455. En tanto las agencias de turismo deberán comunicarse con las boleterías al (03446) 366999. Además, continúa la venta online a través de la plataforma All Access www.allaccess.com.ar.

Boleterias carnaval

La Comisión Directiva decidió implementar un abono especial para todos los residentes de la ciudad y de Pueblo General Belgrano. El mismo consta de un paquete de entradas para nueve noches por $ 120mil.

Hasta el 3 de enero, estará a la venta el combo especial pensado para que los residentes de Gualeguaychú y Pueblo General Belgrano puedan disfrutar del mayor espectáculo a cielo abierto de la Argentina.

Las personas que posean un Certificado Único de Discapacidad (CUD) podrán acceder al Corsódromo para disfrutar del Carnaval del País, edición 2026.

Cuando el CUD consigne un acompañante en los casos de movilidad reducida, el acompañante tendrá bonificada la totalidad de la entrada general. Si el Certificado consigna acompañante, en caso no tratarse de movilidad reducida, el acompañante abonará el 50% de la entrada general. Si el CUD no consigna acompañante, el mismo abonará entrada general completa.