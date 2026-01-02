Cómo es la Fuente de Las Nereidas, la escultura que se destaca en Puerto Madero y no todos conocen No solo es una obra artística, sino también un símbolo de identidad y de ruptura con los cánones de su época. Conocé su historia. Por + Seguir en







Conocé la historia detrás de este símbolo de Turismo porteño

La Fuente de las Nereidas fue creada por la escultora argentina Lola Mora e inaugurada en 1903.

Originalmente iba a ubicarse en Plaza de Mayo, pero fue rechazada por considerarse indecorosa.

Está realizada en mármol blanco de Carrara y representa una escena mitológica. En el centro aparece Venus, sostenida por nereidas y rodeada de tritones.

Lola Mora fue una artista pionera, talentosa y controversial para su época, ampliamente reconocida en nuestro país e internacionalmente. En el borde costero de Puerto Madero, frente al Río de la Plata, se encuentra una obra que llama la atención por su fuerza simbólica y su belleza clásica, aunque no todos conocen su historia. La Fuente de Las Nereidas es una de las esculturas más singulares de Buenos Aires y se destaca por su ubicación, su diseño y el debate que generó.

Esta fuente monumental combina arte, mitología y patrimonio urbano, y se diferencia del paisaje moderno que la rodea. Su presencia contrasta con los edificios contemporáneos del barrio y propone un recorrido cultural distinto. A pesar de estar en una zona muy transitada, sigue siendo una joya poco explorada por muchos visitantes.

La escultura está realizada en mármol blanco de Carrara y presenta una composición de gran impacto visual. La escena se organiza a partir de una enorme concha marina, de la que emergen tres tritones junto a sus caballos, mientras que en el centro dos nereidas sostienen una valva más pequeña. Desde allí se eleva la figura de Venus, representada de manera triunfal, convirtiéndose en el eje central de la obra.

Su autora, Dolores “Lola” Mora (1867–1936), fue una de las pioneras de la escultura en la Argentina y en Sudamérica. Reconocida por su enorme talento, también fue una figura polémica para su tiempo, ya que sus obras rompían con los cánones morales y estéticos vigentes. La Fuente de las Nereidas es hoy una muestra clara de su legado artístico y de la audacia que caracterizó su trayectoria.