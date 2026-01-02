2 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Lionel Messi compartió un video de la intimidad de la celebración de Año Nuevo

El astro argentino festejó la llegada del 2026 junto a su familia en la propiedad que tiene en Funes, Rosario, y subió un video que se hizo viral entre los fanáticos.

Por
Los Messi en Año Nuevo

Los Messi en Año Nuevo

El astro del fútbol Lionel Messi se convirtió en noticia este viernes tras haber compartido un video que muestra parte de la intimidad del festejo de Año Nuevo.

Gerard Deulofeu, del vestuario con Messi a una larga batalla médica.
Te puede interesar:

El dramático momento que vive un ex compañero de Messi: lucha por volver a jugar

Luego de compartir las clásicas imágenes junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos, el capitán de la Selección Argentina sorprendió al publicar un video que no tardó en volverse viral. En la grabación se la ve a su sobrina, Morena Messi, interpretando una canción de cumbia, un momento distendido que despertó miles de reacciones entre los usuarios.

morena messi

Messi, además de mostrarla, la mencionó para que sus seguidores puedan acceder a su perfil. La publicación tuvo un efecto inmediato: en pocos minutos, la joven sumó seguidores y comentarios en las plataformas digitales, impulsada por la difusión del video en la cuenta del astro rosarino.

Quién es Morena Messi, la sobrina del 10 que aparece en el video

Morena Messi tiene 18 años y es la hija de Rodrigo Messi, el hermano mayor de Lionel, que tiene 43 años. Morena es hermana de otros dos varones, Agustín y Benjamín.

La música ocupa un lugar central en la vida de Morena. De hecho, ya había demostrado su talento años atrás, cuando en su fiesta de 15, realizada pocos días después de la consagración de la Selección en el Mundial de Qatar, interpretó una canción de Emilia Mernes, celebración a la que asistió el propio Messi.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Lionel Messi recibió el 2026.

El mensaje de Messi por el Año Nuevo: "Ojalá sea un año lleno de..."

Los grandes eventos deportivos del 2026.

Agenda deportiva 2026: un año de grandes emociones con el Mundial de fútbol como atracción principal

Michael Olise fue determinante en el Bayern Múnich y cerró 2025 como el máximo asistidor del mundo.
play

Fue una pesadilla para Boca en el Mundial de Clubes y ahora destronó a Messi en una marca importante

Su nombre vuelve a ocupar un lugar central en una terna que reúne a referentes de primer nivel.

El único premio que le falta a Messi y que puede ganar en 2025: ¡compite con Maravilla Martínez!

Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul, los protagonistas de la gira de Inter Miami.

Champions Tour: cómo será la gira de pretemporada de Messi e Inter Miami por Sudamérica

A los 27 años, el defensor vuelve al país luego de una experiencia reciente en el exterior.

El ex River que jugó con Messi y ahora vuelve al fútbol argentino

Rating Cero

Ahora, llegó a la gran N roja, un estreno estadounidense de 1991, se trata de El silencio de los inocentes, el clásico histórico que ya está disponible en este sitio web y atrapó a millones de televidentes. 
play

El silencio de los inocentes ya está en Netflix y es un clásico ideal para ver: cuál es la trama

Ya en Netflix: de una historia sorprendente a una saga inolvidable.
play

Ya está en Netflix: esta película fue inesperada en los 2000 y terminó siendo una saga inolvidable

La producción abre una temporada marcada por las emociones y las historias de amor con un fuerte cruce cultural.
play

Este reality de citas con temática coreana llegó a Netflix y sorprende a todos: como encontrarlo

Otra guerra entre Wanda y la China.

Nuevo escándalo entre Wanda Nara y la China Suárez: "Lo borró a los segundos"

Yanina Latorre dejará de estar en LAM.

Ángel de Brito contó toda la verdad de la salida de Yanina Latorre de LAM

Denunciaron a Will Smith por acoso sexual y despido improcedente

Denunciaron a Will Smith por acoso sexual y despido improcedente

últimas noticias

Los hogares de menores ingresos tendrán incrementos del 20% y 23% para la luz y el gas, respectivamente.

Nuevo esquema de subsidios de luz y gas: cómo se van a cobrar las facturas en 2026

Hace 23 minutos
Trump y Clooney supieron tener una relación amistosa en el pasado.

De Hollywood a la Casa Blanca: el feroz enfrentamiento entre Trump y Clooney

Hace 34 minutos
El stand de Leapmotor en el Summer Car Show.

Una nueva marca china desembarca en Argentina de la mano de Stellantis

Hace 56 minutos
Cancillería argentina emitió un comunicado por la situación de Irán. 

Cancillería recomendó no viajar a Irán debido a las fuertes protestas sociales

Hace 1 hora
Ernesto Cherquis Bialo se recupera luego de la operación. 

Cherquis Bialo, su salud, su recuperación y un pálpito para la Selección: "La veo finalista en el Mundial"

Hace 1 hora