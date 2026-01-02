Lionel Messi compartió un video de la intimidad de la celebración de Año Nuevo El astro argentino festejó la llegada del 2026 junto a su familia en la propiedad que tiene en Funes, Rosario, y subió un video que se hizo viral entre los fanáticos. Por + Seguir en







Los Messi en Año Nuevo

El astro del fútbol Lionel Messi se convirtió en noticia este viernes tras haber compartido un video que muestra parte de la intimidad del festejo de Año Nuevo.

Luego de compartir las clásicas imágenes junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos, el capitán de la Selección Argentina sorprendió al publicar un video que no tardó en volverse viral. En la grabación se la ve a su sobrina, Morena Messi, interpretando una canción de cumbia, un momento distendido que despertó miles de reacciones entre los usuarios.

morena messi IG: @leomessi Messi, además de mostrarla, la mencionó para que sus seguidores puedan acceder a su perfil. La publicación tuvo un efecto inmediato: en pocos minutos, la joven sumó seguidores y comentarios en las plataformas digitales, impulsada por la difusión del video en la cuenta del astro rosarino.

Quién es Morena Messi, la sobrina del 10 que aparece en el video Morena Messi tiene 18 años y es la hija de Rodrigo Messi, el hermano mayor de Lionel, que tiene 43 años. Morena es hermana de otros dos varones, Agustín y Benjamín.

La música ocupa un lugar central en la vida de Morena. De hecho, ya había demostrado su talento años atrás, cuando en su fiesta de 15, realizada pocos días después de la consagración de la Selección en el Mundial de Qatar, interpretó una canción de Emilia Mernes, celebración a la que asistió el propio Messi.