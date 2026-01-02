IR A
Ángel de Brito contó toda la verdad de la salida de Yanina Latorre de LAM

El conductor reveló la conversación previa que tuvo con su panelista antes de que abandone el programa de América TV para abocarse al que conduce por la tarde. "Le costó", contó.

El conductor Ángel de Brito habló sin filtros sobre la salida de Yanina Latorre de LAM luego de años en el programa y no se guardó nada sobre las charlas previas que tuvieron hasta que decidió despedirse. “Le costó mucho”, indicó.

Fiel a su estilo, el presentador del programa de América TV reflexionó: "Ella me va a extrañar más a mí, yo no soy de extrañar nada, no soy nostálgico. Yo la adoro, es mi amiga, terminamos perfecto en lo profesional, pero fue una charla que yo tuve a principio del año”.

Contó que, ante el agregado del ciclo diario de la panelista con SQP, tuvo que advertirle: “Yo le dije 'no vas a poder con todo', tener 3 programas diarios es mucho". "Es un vínculo de mucho tiempo y yo creo que estaba hace rato para tener su propio programa, pero le costó soltar LAM", sumó en Intrusos.

"Cuando llegó Yanina al programa sus hijos eran nenes, entonces se le mezcló todo, lo profesional y lo personal", sumó e hizo referencia al recibimiento de Lola Latorre como abogada. Finalmente, en su lugar ingresarán más angelitas.

