Este reality de citas con temática coreana llegó a Netflix y sorprende a todos: como encontrarlo

La producción abre una temporada marcada por las emociones y las historias de amor con un fuerte cruce cultural. Netflix

Netflix inicia el 2026 con una renovación de su catálogo de entretenimiento y suma una propuesta fresca y multicultural que apunta a conquistar a los fanáticos del romance. Entre los estrenos previstos para enero sobresale Mi novio coreano (también conocido como Meu Namorado Coreano), un reality de citas que desembarca en la plataforma en los próximos días y se perfila como uno de los títulos más comentados del inicio de año. La producción abre una temporada marcada por las emociones y las historias de amor con un fuerte cruce cultural.

El atractivo principal del programa reside en su propuesta internacional, ya que se trata de una producción brasileña grabada íntegramente en Corea del Sur. A lo largo de los episodios, distintas parejas enfrentan la convivencia en un país ajeno, atravesadas por barreras idiomáticas, costumbres diferentes y realidades culturales opuestas. Lejos de limitarse al formato clásico de citas, el reality pone el foco en la conexión emocional y en la posibilidad de construir un vínculo auténtico en un contexto completamente nuevo.

A diferencia de otros ciclos del género, Mi novio coreano propone un desafío sostenido en el tiempo, donde las relaciones se ponen a prueba frente a situaciones cotidianas y sociales reales. El público puede acompañar de cerca la evolución de cada pareja y descubrir cuáles logran adaptarse a una dinámica bicultural exigente. Con este estreno, Netflix refuerza su apuesta por los realities que combinan romance, diversidad y escenarios internacionales, utilizando al amor como eje para conectar distintas culturas.

Sinopsis de Mi novio coreano, el reality estreno de Netflix Mi novio coreano se presenta como la nueva apuesta de Netflix que combina la calidez de la cultura brasileña con el magnetismo de Corea del Sur. Este reality de citas sigue a un grupo de participantes que viajan miles de kilómetros con un objetivo definido: encontrar el amor o fortalecer sus vínculos en el país de los K-dramas. La serie propone un recorrido donde la distancia se suma al desafío de adaptarse a una sociedad con códigos de romance y cortesía muy diferentes a los occidentales.

Grabado en escenarios emblemáticos de Corea del Sur, el programa pone a prueba la química de las parejas a través de distintos retos culturales y de convivencia. Desde encuentros tradicionales en palacios históricos hasta salidas en la vibrante vida nocturna de Seúl, los protagonistas deben demostrar si la conexión emocional alcanza para sostenerse frente al choque cultural. El foco no se limita a la atracción, sino que profundiza en la comunicación y la capacidad de adaptación a un estilo de vida completamente nuevo.

Uno de los rasgos distintivos del reality es su énfasis en el intercambio cultural auténtico. A lo largo de los episodios, las parejas enfrentan barreras idiomáticas y expectativas familiares propias de la sociedad coreana, muchas veces más conservadoras de lo esperado. Las historias avanzan entre tensiones, aprendizajes y momentos de ternura, mostrando cómo el respeto por las tradiciones y el compromiso influyen en los vínculos. Con el avance de la experiencia, la pregunta central gana peso: ¿es posible que dos culturas tan distintas se unan a través del amor? Con una narrativa visual cuidada y escenas de fuerte carga emocional, Mi novio coreano se perfila como uno de los realities más atractivos de la temporada. Su estreno en Netflix en enero de 2026 lo posiciona como un experimento social que explora el amor más allá de las fronteras y los idiomas. Tráiler de Mi novio coreano Embed - Meu Namorado Coreano | Trailer oficial | Netflix Brasil Reparto de Mi novio coreano Camila Kim y su novio: Brasileña nacida en Seúl que regresa a sus raíces para buscar el amor.

Katy Dias y Jack: Se conocieron en un tren a Busan y ahora definen su futuro en Seul.

Luanny Vital y Si Won: Cantante de Recife que viaja para consolidar su relación a distancia.

Mariana Tollendal y Danny: Tras meses hablando online, se encuentran por primera vez en el reality.

Morena Monaco y Suwoong: Llevan casi un año de novios y planean su futuro familiar en Core