El Gobierno oficializó el nuevo esquema de subsidios energéticos: cómo será a partir de enero

La nueva normativa se concentra en unificar la asistencia a nivel nacional y también redefine los nuevos requisitos para su acceso.

Con el comienzo del año nuevo, el Gobierno nacional puso en marcha el nuevo Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF ), que redefine el esquema de asistencia estatal para el consumo de electricidad y gas.

En medio de los cortes de luz, Edenor y Edesur aumentan sus tarifas desde enero

La medida fue formalizada mediante el decreto 943/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial, y apunta a concentrar los beneficios en los hogares que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

La normativa reemplaza el sistema anterior de segmentación por niveles de ingresos N1, N2 y N3 y establece un único universo de usuarios residenciales que reciben subsidios. A partir de ahora, el acceso al beneficio estará determinado por criterios unificados de inclusión y exclusión.

Según lo dispuesto, podrán acceder al régimen aquellos hogares cuyos ingresos netos totales no superen el equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un “Hogar 2”, de acuerdo con los parámetros del Indec. El beneficio alcanzará tanto a quienes ya estaban inscriptos en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) como a quienes se incorporen al nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF).

El ReSEF sustituirá de manera definitiva al RASE. Los usuarios registrados previamente no deberán realizar una nueva inscripción, ya que la información será migrada automáticamente al nuevo sistema, con posibilidad de actualización a través de la plataforma Mi Argentina y de gestiones posteriores mediante Trámites a Distancia.

En paralelo, el decreto elimina los regímenes diferenciados vigentes hasta ahora, como el Programa Hogar y la Tarifa Social de Gas, para consolidar un esquema único. Desde este año, el sistema contemplará solo dos categorías: usuarios con asistencia estatal y usuarios que abonan el costo pleno de la energía.

En el caso de la energía eléctrica, se fijaron bloques de consumo subsidiado de 300 KW hora mensuales durante los períodos de mayor demanda (enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre) y de 150 kWh en los meses restantes. Sobre esos volúmenes, la bonificación cubrirá el 50% del costo de la electricidad.

Por otro lado, para el gas natural, se mantendrán los límites de consumo subsidiado establecidos en normativas anteriores, que ahora también se extenderán al gas propano indiluido distribuido por redes. Los consumos que excedan esos topes no recibirán descuentos, mientras que los volúmenes bonificados continuarán definiéndose por región, en función de las necesidades estacionales.

En el caso de los usuarios que utilizan garrafas o gas propano, el subsidio se acreditará de manera directa a través de billeteras digitales, como Mercado Pago. El beneficio equivaldrá a media garrafa mensual durante todo el año, con un refuerzo adicional en los meses de invierno.

Subsidios: cómo será la implementación del nuevo esquema tarifario

La implementación del nuevo régimen será progresiva. Durante este mes se aplicará una bonificación extraordinaria adicional del 25%, lo que elevará la cobertura al 75% en electricidad y al 25% en gas. Ese refuerzo se reducirá de forma escalonada hasta eliminarse hacia fin de año, con el objetivo de evitar aumentos bruscos en las facturas.

En ese marco, el precio mayorista de la electricidad se alineará con el valor monómico de generación, estimado en u$s75 por megavatio hora, mientras que el gas tendrá un precio uniforme de u$s3,80 dólares por millón de BTU.

Las bonificaciones previstas también alcanzarán a entidades de bien público, clubes de barrio y de pueblo, así como a organizaciones sin fines de lucro.

En cuanto a la Tarifa Social Federal de Gas, el decreto establece que, para los usuarios de gas natural, los descuentos solo se aplicarán sobre el precio promedio anual definido por el Plan Gas.Ar, sin contemplar el costo de abastecimiento proveniente de gas regasificado ni de contratos fuera de ese esquema.