Ya está en Netflix: esta película fue inesperada en los 2000 y terminó siendo una saga inolvidable Si buscas un viaje lleno de risas, nostalgia y bandas sonoras memorables, este clásico de DreamWorks es la opción ideal para tu próximo maratón. + Seguir en







Ya en Netflix: de una historia sorprendente a una saga inolvidable.

Cuando Madagascar se estrenó en 2005, resultó difícil anticipar que la historia de cuatro animales consentidos del zoológico de Central Park se transformaría en un referente de la animación moderna. En un contexto marcado por el realismo emergente de Shrek y las producciones de Pixar, la película eligió un estilo visual exagerado, dinámico y profundamente cómico, con claras referencias a las caricaturas clásicas. Esa apuesta estética y narrativa convirtió una aventura accidental en una isla salvaje en un fenómeno global, impulsado por el carisma inmediato de sus protagonistas.

El núcleo del film se sostiene en la química entre Alex el león, Marty la cebra, Melman la jirafa y Gloria la hipopótamo, un cuarteto que funciona con precisión tanto en lo emocional como en lo humorístico. A su alrededor, los personajes secundarios aportan un sello inconfundible: los pingüinos estratégicos y el inolvidable Rey Julien, con su espíritu desbordante y números musicales, elevan la experiencia a otro nivel. El equilibrio entre guiños para adultos y humor físico para el público infantil permite que la película conecte con distintas generaciones y se mantenga vigente.

Madagascar La disponibilidad de la primera entrega en Netflix abre una nueva oportunidad para revisitar una historia que dio origen a una saga exitosa, con secuelas, series y especiales. Madagascar deja una huella no solo por su mensaje sobre la amistad y la identidad, sino también por definir el tono de la comedia animada de los años 2000. Para quienes buscan entretenimiento, nostalgia y risas sostenidas, este clásico de DreamWorks se presenta como una elección segura para una maratón familiar.

Sinopsis de Madagascar, la película animada que llegó a Netflix La historia se desarrolla en el zoológico de Central Park, en Nueva York, donde Alex el león disfruta de una vida de aplausos y comodidades como la gran estrella del lugar. A su lado conviven sus inseparables amigos: Marty, una cebra optimista y soñadora; Gloria, una hipopótamo segura y de fuerte carácter; y Melman, una jirafa hipocondríaca. Aunque todo parece perfecto, el décimo cumpleaños de Marty despierta en él el deseo de conocer el mundo exterior, una inquietud que desencadena una escapada nocturna y termina con los cuatro amigos capturados y enviados en barco rumbo a una reserva en África.

El traslado no resulta según lo previsto cuando un grupo de pingüinos sabotea la embarcación y provoca un naufragio en altamar. Como consecuencia del caos, las cajas que transportan a los protagonistas llegan a las costas de la isla de Madagascar. Lejos del confort del zoológico y de la comida servida sin esfuerzo, el grupo se enfrenta por primera vez a la vida salvaje y descubre que la naturaleza impone reglas mucho más duras y desordenadas de lo que jamás imaginaron.

Madagascar 2.jpg En la isla, la convivencia se vuelve más compleja cuando el hambre despierta en Alex su instinto depredador, poniendo en tensión la amistad que lo une a Marty. El conflicto emocional gira en torno a la lucha entre la naturaleza salvaje y los vínculos construidos durante años. Mientras intentan adaptarse y sobrevivir, los amigos conocen a una comunidad de lémures encabezada por el excéntrico Rey Julien, quien los recibe con música, humor y extravagancia, pero también los involucra en su propio conflicto con los temidos fosas. Madagascar se presenta como una comedia dinámica que combina humor físico y diálogos ingeniosos para reflexionar sobre la identidad, la libertad y el valor de la amistad. Su incorporación al catálogo de Netflix permite que nuevas generaciones descubran la historia y que el público adulto reviva una película marcada por su ritmo ágil y su inolvidable banda sonora. A casi dos décadas de su estreno, la aventura conserva su frescura y reafirma su lugar como el inicio de una franquicia que dejó una huella duradera en la animación contemporánea. Tráiler de Madagascar Embed - Madagascar Tráiler (2005) Latino Reparto de Madagascar Alex el león: Ben Stiller (voz original) / Ricardo Tejedo (latino).

Marty la cebra: Chris Rock (voz original) / Alfonso Obregón (latino).

Melman la jirafa: David Schwimmer (voz original) / Ricardo Mendoza (latino).

Gloria la hipopótamo: Jada Pinkett Smith (voz original) / Dulce Guerrero (latino).

Rey Julien: Sacha Baron Cohen (voz original) / Mario Filio (latino).

Maurice: Cedric the Entertainer (voz original) / Armando Réndiz (latino).

Mort: Andy Richter (voz original) / Pepe Toño Macías (latino).

Skipper (Pingüino): Tom McGrath (voz original) / Mario Arvizu (latino).