Terror en La Plata: mató a su vecino por una discusión por el uso de pirotecnia El hecho ocurrió en el barrio Aeropuerto. La víctima tenía 45 años y murió tras recibir disparos en el cuello y un hombro. El presunto autor, un vecino de 68 años, fue detenido y se incautaron varias armas.







Un hombre de 45 años fue asesinado a balazos durante la madrugada de Navidad en un complejo de monoblocks del barrio Aeropuerto, en La Plata. Por el hecho fue detenido un vecino de 68 años, señalado como el autor de los disparos.

El crimen ocurrió en calle 609, entre 3 y 4. La víctima recibió impactos de arma de fuego en el cuello y en el hombro izquierdo, y su cuerpo fue hallado en el descanso de una escalera que comunica los departamentos del primer piso.

Según el parte policial, el conflicto se habría originado por ruidos molestos y el uso de pirotecnia. Testigos manifestaron que el agresor efectuó varios disparos desde la ventana de su departamento hacia las personas que se encontraban en el exterior.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron al sospechoso dentro de su vivienda. El hombre fue reducido luego de apoyar el arma que tenía en su poder sobre una mesa y quedó inmediatamente aprehendido.

Durante el procedimiento, la Policía incautó una pistola Bersa Thunder calibre .40, que habría sido utilizada en el ataque; una escopeta calibre 20, municiones de distintos calibres y otras armas entregadas por familiares del imputado.

Tras el homicidio y en medio de un clima de tensión, vecinos incendiaron el automóvil del acusado, un Peugeot 504. La zona fue preservada para la realización de las pericias correspondientes. Intervienen en la causa la UFI N° 6, a cargo del fiscal Juan Barraza, el Juzgado de Garantías N° 2 y la Defensoría N° 4. La investigación continúa para determinar con precisión las circunstancias del hecho.