"A pasar las fiestas adentro": el mensaje de Mauro Icardi contra el ex abogado de Wanda Nara El futbolista y actual pareja de la China Suárez lanzó un duro descargo contra el letrado luego que la Justicia le dictara la prisión preventiva por estafas millonarias.







El abogado está acusado de chantaje, manipulación y supuestos rituales con animales. Redes sociales

Después de conocerse que la Justicia dictó la prisión preventiva para el abogado Nicolás Payarola, exabogado de Wanda Nara, el futbolista Mauro Icardi rompió el silencio desde Argentina con un mensaje de rencor y revancha. “Que tengas unas felices fiestas encerrado”, lanzó.

El letrado fue quien asistió a su exmujer y conductora de Telefe en cuanto al juicio por la tenencia de sus hijas, Francesca e Isabella, fruto de su relación con el delantero del Galatasaray. Hoy está tras las rejas y procesado por 11 casos de presunta estafa.

El futbolista no perdió la oportunidad para ajustar cuentas pendientes a través de sus historias de Instagram, con un descargo fuerte y sin filtro: "Caíste tras las rejas por estafas. Eso ya lo determinó la Justicia. Pero yo no me olvido. No me olvido de cómo usaste la ley como disfraz mientras actuabas fuera de ella”.

Además de criticarlo profesionalmente apuntó a su falta de ética humana: “No me olvido del sufrimiento que le hiciste pasar a mis hijas. Ser el cómplice principal de alguien que quiere separar a un padre de sus hijas no es estrategia: es crueldad”.

Mauro Icardi en Instagram Redes sociales La pareja de la modelo Eugenia "China" Suárez también se sumó a las versiones que surgieron luego del peritaje del teléfono de Payarola sobre brujerías y rituales con gallinas más el supuesto pago a la prensa: “De las amenazas, del chantaje, del miedo como herramienta”. Acompañó la publicación con una imagen cuidando de sus gallinas, en alusión a las ofrendas y matanzas de su adversario.