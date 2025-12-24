IR A
"A pasar las fiestas adentro": el mensaje de Mauro Icardi contra el ex abogado de Wanda Nara

El futbolista y actual pareja de la China Suárez lanzó un duro descargo contra el letrado luego que la Justicia le dictara la prisión preventiva por estafas millonarias.

El abogado está acusado de chantaje

El abogado está acusado de chantaje, manipulación y supuestos rituales con animales.

Redes sociales

Después de conocerse que la Justicia dictó la prisión preventiva para el abogado Nicolás Payarola, exabogado de Wanda Nara, el futbolista Mauro Icardi rompió el silencio desde Argentina con un mensaje de rencor y revancha. “Que tengas unas felices fiestas encerrado”, lanzó.

El letrado fue quien asistió a su exmujer y conductora de Telefe en cuanto al juicio por la tenencia de sus hijas, Francesca e Isabella, fruto de su relación con el delantero del Galatasaray. Hoy está tras las rejas y procesado por 11 casos de presunta estafa.

El futbolista no perdió la oportunidad para ajustar cuentas pendientes a través de sus historias de Instagram, con un descargo fuerte y sin filtro: "Caíste tras las rejas por estafas. Eso ya lo determinó la Justicia. Pero yo no me olvido. No me olvido de cómo usaste la ley como disfraz mientras actuabas fuera de ella”.

Además de criticarlo profesionalmente apuntó a su falta de ética humana: “No me olvido del sufrimiento que le hiciste pasar a mis hijas. Ser el cómplice principal de alguien que quiere separar a un padre de sus hijas no es estrategia: es crueldad”.

Mauro Icardi en Instagram

La pareja de la modelo Eugenia "China" Suárez también se sumó a las versiones que surgieron luego del peritaje del teléfono de Payarola sobre brujerías y rituales con gallinas más el supuesto pago a la prensa: “De las amenazas, del chantaje, del miedo como herramienta”. Acompañó la publicación con una imagen cuidando de sus gallinas, en alusión a las ofrendas y matanzas de su adversario.

En su publicación remarcó que hubo una red de influencias basada en pagos a periodistas para manipular la opinión pública a favor de sus clientes y en contra de sus adversarios. Finalmente, el deportista cerró su comunicado deseándole "qué tengas unas felices fiestas encerrado”.

L-Gante demandaría a Nicolás Payarola tras los chats filtrados

La situación del abogado Nicolás Payarola podría agravarse, tras la prisión preventiva dictada por 11 casos de estafa, si se suma la inminente denuncia de Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante. El cantante de cumbia 420, que durante un tiempo mantuvo una relación profesional cercana con el letrado, decidió avanzar legalmente luego de que las pericias al teléfono de Payarola sacaran a la luz no solo chats comprometedores. Se habló del manejo de contratos, sino también prácticas vinculadas a rituales y "brujerías" que habrían sido utilizadas para amedrentar o manipular a personas de su entorno.

