25 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Mendoza: encontraron muerta a una pareja e investigan femicidio seguido de suicidio

La Policía encontró los cuerpos dentro de una casa en el barrio de Belgrano dos días después, luego de un llamado de una de las hijas e iniciaron una investigación.

Por
La mujer tenía dos hijos.

La mujer tenía dos hijos.

Redes sociales

Una pareja fue encontrada muerta en su domicilio en el barrio de Belgrano, Mendoza, luego de una denuncia por la ausencia de ambas personas durante dos días. Se inició una investigación para determinar si se trató de femicidio seguido de suicidio.

Te puede interesar:

Terror en La Plata: mató a su vecino por una discusión por el uso de pirotecnia

Nadia Sosa y Franco Mancalla tenían una relación de pareja, pero vivían separados, ya que la mujer vivía con sus dos hijos. Ante la ausencia por dos días, uno de los hijos hizo la denuncia a la Policía, pero previamente un familiar había acudido al lugar.

Como no obtuvo respuesta al timbre, ingresó por el techo, rompió una ventana desde el patio y vio los dos cuerpos tirados en el suelo con manchas de sangre. Además, sintió un fuerte olor, por lo que las muertes se habían producido horas antes.

La mujer tenía varios cortes en la cara y otras heridas en el cuerpo, lo que refuerza la teoría de un femicidio seguido de suicidio. Pero no se detectaron indicios de participación de terceros.

El fiscal a cargo del caso es Gustavo Jadur, quien constató que tanto Sosa como Mancalla, presentaron heridas de arma blanca.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los dos ladrones eran pareja y manejaban una moto. 

Un bombero de la Policía de la Ciudad mató a dos delincuentes que habían intentando robarle su auto

Leonardo Cositorto, exlíder de Generación Zoe.

Corrientes: confirman las condenas a Cositorto y otros líderes de Generación Zoe por estafas y asociación ilícita

El hecho se produjo en una rotonda de Tigre.

Impresionante choque en Tigre: un motociclista fue atropellado por un auto y salió despedido

Los profesionales se desempeñan en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal.

Salta: imputaron a cuatro médicos por mala praxis tras la muerte de un chico de 17 años

La adolescente de 16 años fue asistida por sus familiares que la llevaron al hospital

Estaba por comprar en un kiosco, motochorro le dispararon por la espalda y perdió la movilidad de sus piernas

Uno de los asesinos en serie más conocidos de los 80´s

Tenía una vida ejemplar pero nadie imaginaba sus secretos: así es la terrorífica historia del asesino en serie John Wayne Gacy

Rating Cero

Este título se posicionó entre lo más visto del gigante del streaming, consolidándose como una apuesta segura para maratonear durante el fin de semana.
play

Esta serie mexicana estrenó su tercera temporada en Netflix y se convirtió en lo más visto: cuál es y de qué se trata

La famosa serie de Netflix alcanzó una nueva temporada y es furor.
play

Cómo es la quinta temporada de Emily en París, la serie romántica que sigue causando furor en Netflix

El quiebre definitivo ocurre con la aparición del cuerpo sin vida de una adolescente en los mismos bosques donde el grupo practica la caza. 
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Las Esposas Cazadoras, la serie ideal para ver en un fin de semana

Las Navidades de Maxi López y Wanda Nara.

Navidad en familia y afuera de Argentina, pero con guiños: cómo celebraron Maxi López y Wanda Nara

Messi y Antonela pasaron la Navidad en familia.

Las fotos de la íntima celebración de Messi y Antonela Roccuzzo

David Bisbal sorprendió a los presentes con un concierto íntimo en el hospital. 

David Bisbal sorprendió a pacientes en un hospital por Navidad: "Quedaba un concierto pendiente"

últimas noticias

Marcus y Felicitas Lauría.

Pasó 10 días encadenada y podría ser deportada: la historia de una cordobesa casada con un estadounidense

Hace 18 minutos
Escándalo en Italia: suspenden la subasta de regalos de mandatarios extranjeros que propuso Giorgia Meloni

Escándalo en Italia: suspenden la subasta de regalos de mandatarios extranjeros que propuso Giorgia Meloni

Hace 43 minutos
Se confirmó oficialmente una suba en el precio de la VTV

A partir de qué fecha de enero 2026 se hará efectivo el aumento de la VTV en Buenos Aires

Hace 56 minutos
play
Este título se posicionó entre lo más visto del gigante del streaming, consolidándose como una apuesta segura para maratonear durante el fin de semana.

Esta serie mexicana estrenó su tercera temporada en Netflix y se convirtió en lo más visto: cuál es y de qué se trata

Hace 58 minutos
play
La famosa serie de Netflix alcanzó una nueva temporada y es furor.

Cómo es la quinta temporada de Emily en París, la serie romántica que sigue causando furor en Netflix

Hace 59 minutos