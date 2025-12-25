Mendoza: encontraron muerta a una pareja e investigan femicidio seguido de suicidio La Policía encontró los cuerpos dentro de una casa en el barrio de Belgrano dos días después, luego de un llamado de una de las hijas e iniciaron una investigación. Por + Seguir en







La mujer tenía dos hijos. Redes sociales

Una pareja fue encontrada muerta en su domicilio en el barrio de Belgrano, Mendoza, luego de una denuncia por la ausencia de ambas personas durante dos días. Se inició una investigación para determinar si se trató de femicidio seguido de suicidio.

Nadia Sosa y Franco Mancalla tenían una relación de pareja, pero vivían separados, ya que la mujer vivía con sus dos hijos. Ante la ausencia por dos días, uno de los hijos hizo la denuncia a la Policía, pero previamente un familiar había acudido al lugar.

Como no obtuvo respuesta al timbre, ingresó por el techo, rompió una ventana desde el patio y vio los dos cuerpos tirados en el suelo con manchas de sangre. Además, sintió un fuerte olor, por lo que las muertes se habían producido horas antes.

La mujer tenía varios cortes en la cara y otras heridas en el cuerpo, lo que refuerza la teoría de un femicidio seguido de suicidio. Pero no se detectaron indicios de participación de terceros.

El fiscal a cargo del caso es Gustavo Jadur, quien constató que tanto Sosa como Mancalla, presentaron heridas de arma blanca.