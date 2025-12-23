Alerta meteorológica por tormentas y granizo: a qué hora llueve en Buenos Aires El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por lluvias para varias localidades de Argentina. A pesar del mal tiempo, las máximas se mantendrán durante la semana arriba de los 29 grados. Por + Seguir en







Vuelven las lluvias a Buenos Aires.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para varias localidades de Argentina. La inestabilidad y las malas condiciones meteorológicas regresan de cara a Navidad, a pesar del calor y las máximas trepando por arriba de los 29°.

El SMN informó que las provincias bajo alertas son Misiones, Formosa, Jujuy y Salta, las cuales serán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/2003414843647479845&partner=&hide_thread=false 23 DIC I #Alertas para hoy:



#Tormenta

Lluvias intensas

15-60 mm con ráfagas ≥ 70 km/h

Granizo



#Viento

45-55 km/h con ráfagas ≥ 90 km/h



Temperaturas extremas: #calor

Efecto leve a moderado en la salud



Más info https://t.co/GRjfngGukd pic.twitter.com/gpxTm2i6tf — SMN Argentina (@SMN_Argentina) December 23, 2025 "Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos", explicaron, además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

En paralelo, también emitió una alerta por viento para las provincias de Santa Cruz y Chubut, donde el área afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 55 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h de manera puntual.

Llegan las tormentas a Buenos Aires: a qué hora llueve Según el pronóstico extendido del SMN, las lluvias llegan este martes 23 de diciembre después del mediodía a partir de las 14 y se extenderán hasta las 17. La máxima se mantendrá en los 32° y la mínima de 21°. La inestabilidad continuará durante el 24, se esperan chaparrones por la tarde, cerca de las 17 aminorando de cara a la noche.

CABA pronóstico 23-12-25 Alerta meteorológica por tormenta y viento: las localidades afectadas Tormenta Misiones : toda la provincia.

: toda la provincia. Formosa : toda la provincia.

: toda la provincia. Jujuy : Pre Puna de Iruya - Pre Puna de Orán - Pre Puna de Santa Victoria.

: Pre Puna de Iruya - Pre Puna de Orán - Pre Puna de Santa Victoria. Salta: General José de San Martín - Yunga de Iruya - Yunga de Orán - Yunga de Santa Victoria. Viento Chubut: Cordillera de Río Senguer.

Cordillera de Río Senguer. Santa Cruz: Meseta de Lago Buenos Aires - Meseta de Río Chico - Meseta de Lago Buenos Aires - Meseta de Río Chico.