Alerta meteorológica por tormentas y granizo: a qué hora llueve en Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para varias localidades de Argentina. La inestabilidad y las malas condiciones meteorológicas regresan de cara a Navidad, a pesar del calor y las máximas trepando por arriba de los 29°.
El SMN informó que las provincias bajo alertas son Misiones, Formosa, Jujuy y Salta, las cuales serán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.
"Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos", explicaron, además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados en forma puntual.
En paralelo, también emitió una alerta por viento para las provincias de Santa Cruz y Chubut, donde el área afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 55 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h de manera puntual.
Llegan las tormentas a Buenos Aires: a qué hora llueve
Según el pronóstico extendido del SMN, las lluvias llegan este martes 23 de diciembre después del mediodía a partir de las 14 y se extenderán hasta las 17. La máxima se mantendrá en los 32° y la mínima de 21°. La inestabilidad continuará durante el 24, se esperan chaparrones por la tarde, cerca de las 17 aminorando de cara a la noche.