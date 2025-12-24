24 de diciembre de 2025 Inicio
El drama de perderlo todo en Navidad por el temporal: "Esto es una locura"

Las fuertes precipitaciones que cayeron en la tarde del martes destruyó por completo la propiedad, muebles y diversos electrodomésticos de Javier, en el partido de San Martín. "Hace cuatro meses pasó algo parecido y quedó en la nada", explicó.

Javier habló con C5N tras el temporal que afectó su casa. 

El día después de fuerte temporal en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) dejó decenas de historias de vecinos afectados en el partido de San Martín: uno de ellos es Javier a quien el agua ingresó varios metros a su propiedad, la destruyó por completo y dejó inutilizables desde electrodomésticos, colchones e incluso ropa.

Fabiana recibió la ayuda de los televidentes de C5N. 
La historia que emocionó a todos: la solidaridad con una familia tras el temporal

"Para el culpable de quien tiene esta diligencia y no abrió las compuertas que vea como me dejó el auto. Quedó flotando, parecía una pileta", lamentó el hombre al periodista de C5N Alejandro Moreyra en el programa Mañanas Argentinas.

Javier está casado con su esposa, tiene un hijo y trabaja de camillero en el Hospital de Vicente López y este jueves debería estar de guardia, pero el temporal marcó un destino diferente en la jornada previa a la Navidad: "Los colchones se mojaron todo, la tele destruida, los muebles tuve que tirarlos afuera, los regalos, todo quedó destruido".

"Hoy es 24 y no sabemos como vamos a hacer, estamos sin luz, con todo roto. A la noche veré de comprar una pizza o algo. ¿Voy a comer el Vitel Toné que está lleno de barro?. Esto es una locura, muy triste todo". completó a C5N.

La historia de Javier es la que realidad que atraviesan distintos vecinos de San Martín, que también se vieron afectados por el fuerte temporal y atraviesan realidades igual o peores en la previa a la Navidad.

