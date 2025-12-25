IR A
Murió la entrañable abuela gamer que era furor en TikTok: el emotivo mensaje de despedida

Su familia confirmó el deceso de la mujer de 78 años y explicaron que se debió a un cuadro respiratorio que se agravó en los últimos meses.

La familia de la abuela gamer de TikTok confirmó la muerte a los 78 años de la mujer luego de que se complique un cuadro respiratorio con el que venía luchando los últimos meses. En un comunicado, informaron que Epic Gamer Grandma “dejó el mundo rodeada de amor”.

La mujer tenía más de 2,5 millones de seguidores: "Es con un increíble dolor que debo anunciar que nuestra abuela gamer, falleció pacíficamente a las 21:20 del domingo 21 de diciembre de 2025, sosteniendo la mano de su hija Pauline. Dejó este mundo tal y como vivió en él: rodeada de amor".

Su nieto, Culsanm administraba sus redes sociales, y fue quien confirmó la noticia con un sentido mensaje. En Instagram tenía 850 seguidores y en YouTube 117.000.

"Mi abuela demostró que internet no es solo cosa de jóvenes, que se puede tener más de setenta años y aun así encontrar nuevas comunidades, nuevas amistades, nuevas formas de expresarse, y que nunca es demasiado tarde en la vida", indicó.

La mujer nació en agosto de 1947 y desde 2023 comenzaron a stremear con Skyrim, Minecraft y Phasmophobia. Su familia escibió: "Ella le recordó a la gente que nuestros mayores no son invisibles, que tienen historias, humor, opiniones y mucho amor para dar".

