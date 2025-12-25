Acaban de llegar a Netflix y no te las podés perder: 2 películas para ver antes de fin de año

Dos producciones recientes concentran la atención del público en la plataforma. Suspenso y drama marcan el pulso de estas historias que ya generan impacto.

Netflix renovó su catálogo en las últimas semanas con propuestas que apuntan a distintos públicos, pero que comparten un alto nivel de interés entre los usuarios. Entre los estrenos más comentados aparecen dos películas que lograron escalar posiciones rápidamente.

La plataforma continúa apostando por títulos que generan una fuerte repercusión, tanto dentro de franquicias exitosas como en producciones internacionales que vienen marcando tendencia. Este cierre de año encuentra al streaming con una oferta variada, donde el suspenso y el drama ganan protagonismo.

Dentro de ese escenario, estas dos incorporaciones se ubican como alternativas ideales para quienes buscan historias atrapantes , con tramas sólidas y desarrollos que sostienen la tensión hasta el final.

La tercera entrega del universo Knives Out llegó a Netflix y no tardó en ubicarse entre los contenidos más reproducidos en Argentina. Dirigida nuevamente por Rian Johnson, la película retoma al detective Benoit Blanc en una investigación que se desarrolla en un pequeño pueblo atravesado por secretos y conflictos internos.

En esta oportunidad, Blanc se involucra en un caso que surge dentro de una iglesia local, donde un crimen aparentemente imposible pone en jaque a toda la comunidad. El relato incorpora elementos vinculados a la fe, el pasado de sus protagonistas y tensiones de poder que complejizan el misterio.

Daniel Craig vuelve a ponerse en la piel del investigador, acompañado por un elenco numeroso que incluye a Josh O'Connor, Glenn Close, Josh Brolin y Mila Kunis. La propuesta mantiene el tono característico de la saga, con giros narrativos, humor oscuro y referencias al policial clásico.

gran diluvio

El gran diluvio

La producción surcoreana se transformó en una de las sorpresas recientes de Netflix al ingresar al Top 10 global. Dirigida por Kim Byeong-woo, la película plantea un escenario de catástrofe mundial provocado por el impacto de un meteorito y el posterior deshielo masivo.

La historia se centra en An-na, una investigadora en inteligencia artificial que queda atrapada junto a su hijo en un edificio de Seúl mientras el nivel del agua sube sin control. El relato reduce la escala del desastre para enfocarse en las decisiones, los miedos y los vínculos que emergen en situaciones extremas.

A lo largo del film, el encierro y la escasez obligan a los personajes a cooperar y desconfiar al mismo tiempo. La tensión se sostiene a partir de un entorno limitado, donde cada acción tiene consecuencias directas.