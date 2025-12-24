24 de diciembre de 2025 Inicio
Quini 6: resultados del sorteo 3.333 del miércoles 24 de diciembre de 2025

Conocé todos los detalles de este popular juego: los números, los ganadores, el pozo millonario y el próximo monto.

Se conocieron los números ganadores del sorteo especial del Quini 6 en Nochebuena.

Como todos los miércoles se realizó el sorteo del Quini 6 en Argentina. Los resultados y los ganadores ya se conocen, al igual que el pozo millonario y todos los detalles de este popular juego que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

Loto Plus: resultado del sorteo 3839 del sábado 13 de diciembre de 2025

Este miércoles 24 de diciembre, a las 19, se llevó a cabo el sorteo número 3333, con un pozo histórico de $6.700.000.000 que prometió cambiarle la vida a más de un argentino antes del brindis de Nochebuena.

El Tradicional del Quini 6: resultado del miércoles 24 de diciembre de 2025

Números ganadores: 08 - 10 - 25 - 33 - 35 - 42

6 aciertos: vacante. Premio: $3.639.540.681

5 aciertos: 38 ganadores. Premio: $791.391,32

4 aciertos: 1.786 ganadores. Premio: $5.051,43

La Segunda del Quini 6: resultado del miércoles 24 de diciembre de 2025

Números ganadores: 14 - 22 - 29 - 33 - 40 - 42

6 aciertos: Vacante. Premio: $901.386.974

5 aciertos: 33 ganadores. Premio: $911.299,09

4 aciertos: 1.983 ganadores Premio: $4.549,60

La Revancha del Quini 6: resultado del miércoles 24 de diciembre de 2025

Números ganadores: 08 - 15 - 31 - 34 - 35 - 42

6 aciertos: vacante. Premio: $1.840.204.602

Siempre Sale del Quini 6: resultado del miércoles 24 de diciembre de 2025

Números ganadores: 06 - 13 - 24 - 30 - 31 - 43

5 aciertos: 22 ganadores. Premio: $12.237.875,80

Pozo extra: resultado del miércoles 24 de diciembre de 2025

Números ganadores: 35 - 08 - 10 - 25 - 33 - 42 - 40 - 33 - 22 - 14 - 29 - 34 - 15 - 31

6 aciertos: 194 ganadores. Premio $670.103,09

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.334 del Quini 6 se realizará del domingo 28 de diciembre a las 21:15. Pozo estimado: $7.900.000.000.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo qué modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $1000 para las primeras dos modalidades y se suman $500 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $2500.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20.30 para los domingos.

