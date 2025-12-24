24 de diciembre de 2025 Inicio
Nuevo parte médico de Cristina Kirchner: pasará Navidad internada y bajo tratamiento antibiótico

El Sanatorio Otamendi informó que la exmandataria presenta "íleo posoperatorio", una parálisis del intestino que puede ocurrir tras cirugías abdominales. No tiene fiebre y se espera su evolución.

La expresidenta Cristina Kirchner continúa monitoreada, sin fiebre y bajo tratamiento antibiótico, según informó el Sanatorio Otamendi en un parte médico difundido este miércoles, en el quinto día de su internación luego de la cirugía de urgencia a la que debió someterse el sábado por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada.

Aunque la exmandataria no había presentado problemas durante su evolución, en las últimas horas mostró "síntomas compatibles con íleo posoperatorio". Se trata de una parálisis temporal del intestino, una complicación común tras cirugías abdominales, en la que el tránsito intestinal se detiene como consecuencia del estrés, la manipulación y la inflamación. Este cuadro puede generar náuseas, vómitos y ausencia de eliminación de gases o material fecal.

La directora médica del Sanatorio, la doctora Marisa Lanfranconi, señaló que el diagnóstico fue confirmado mediante una "tomografía computada de abdomen". Tras los resultados del estudio, "se implementaron las medidas de soporte correspondiente, esperando la resolución" del cuadro.

Además, indicó que la expresidenta se encuentra "bajo tratamiento antibiótico endovenoso y drenaje peritoneal", dos situaciones comunes en el caso de una peritonitis. Si bien ella sigue estable y fuera de peligro, este cuadro debe ser monitoreado atentamente para evitar complicaciones mayores como resultado de la infección.

Parte médico Cristina Kirchner 24-12-25

De todos modos, Cristina Fernández de Kirchner se encuentra en constante mejoría después de atravesar su operación de urgencia y no ha manifestado complicaciones. "No presenta fiebre hasta el momento", aseguró el último parte médico del Sanatorio Otamendi.

La exmandataria continuará internada para monitorear constantemente su evolución y prevenir complicaciones asociadas tanto a la peritonitis como al íleo, y asegurar la estabilidad médica. Hasta el momento, el Sanatorio Otamendi no indicó una fecha estimada de cuando podrá ser dada de alta y continuar su evolución en San José 1111, el departamento ubicado en el barrio porteño de Constitución donde cumple prisión domiciliaria.

La militancia acompaña a Cristina Fernández de Kirchner en el Sanatorio Otamendi

Este domingo, el sanatorio Otamendi amaneció con una fuerte presencia de militancia y seguridad. Tras la sorpresiva internación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante la jornada del sábado, el foco estuvo puesto en su evolución postoperatoria y en los detalles de los partes médicos para seguir de cerca la evolución de la expresidenta.

La militancia se hizo presente de inmediato: además de permanecer frente al sanatorio durante toda la noche del sábado, durante las primeras horas de la mañana comenzaron a acercarse más personas y desde ese entonces hay una vigilia constante.

De acuerdo con lo que contó la periodista Paula Avellaneda para C5N desde el lugar, el frente del hospital y alrededores se encuentran empapelados con mensajes de apoyo: "Cristina siempre con vos","La lealtad con lealtad se paga","Fuerza Cristina, te amamos" e incluso una bandera de grandes dimensiones con la consigna: "Nunca caminarás sola".

