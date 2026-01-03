3 de enero de 2026 Inicio
Turismo en Córdoba: el pueblo en el que pasar por su río es una parada obligada

Es un pueblo con historia que queda de paso en la ruta a destinos turísticos como Cosquín.

Por
Un lugar con vistqas espectaculares de la sierras en Córdoba.

Un lugar con vistqas espectaculares de la sierras en Córdoba.

Córdoba Turismo
  • Está ubicado en el Valle de Punilla, a 50 km de la capital y pegado al río Cosquín y al Lago San Roque.
  • El Balneario Municipal es el lugar ideal para disfrutar de playitas de arena y ollitas naturales de agua transparente.
  • Las Barrancas Bermejas son unos imponentes acantilados rojizos perfectos para pescar, cabalgar o sacar fotos.
  • El pueblo destaca por su historia, con el primer horno de cal del país y el curioso Museo del Hincha.

Hay un pueblo de Córdoba que es mucho más que un lugar de paso hacia Cosquín; es un rincón con identidad propia que te invita a frenar y mirar los detalles. Con un nombre que rinde homenaje a uno de los ingenieros más importantes de la provincia, Bialet Massé recibe a los visitantes con un paisaje encantador y relatos de grandes obras.

Este destino en Córdoba tiene más de un siglo de historia. 
Lo que hace especial a este destino es su ubicación estratégica: está justo donde el río Cosquín se prepara para desembocar en el Lago San Roque. Es un lugar para caminar por la costanera, sacar fotos y disfrutar de la tranquilidad sin alejarse de los centros turísticos más importantes.

Dónde queda Bialet Massé

Bialet Massé (3)

Se encuentra en el corazón del Valle de Punilla, a unos 50 km de Córdoba Capital. Está ubicado sobre la Ruta Nacional 38, pegado a la localidad de Santa María de Punilla y muy cerca de Villa Carlos Paz. Es un punto clave del valle, ideal para usarlo de base y recorrer otros pueblos cercanos.

Qué puedo hacer en Bialet Massé

No importa la época del año, disfrutar un chapuzón en las aguas cristalinas del río Cosquín es un imperdible. Ubicado a tres cuadras del área céntrica y con hermosas playitas de arena, sus balnearios son ideales para pasar el día, refrescarse en las ollitas naturales o simplemente sentarse a tomar unos mates frente al agua.

Otro rincón para hacer una pausa es Barrancas Bermejas o, como solía llamarse, Labios del Indio. Se pueden observar unos paredones de una particular formación rocosa de color rojizo, estos acantilados fueron originados a causa de la erosión del río. Allí es posible pescar o refrescarse en aguas transparentes. También se presenta como un escenario ideal para una cabalgata.

Bialet Massé (2)

Para los que quieren un poco de movimiento, el ascenso al Cerro de la Cruz te regala una panorámica espectacular de todo el Valle de Punilla y del espejo de agua del Lago San Roque.

En este pueblo se encuentra la Capilla de San Plácido, una de las iglesias más raras y lindas de Córdoba. Está construida dentro de un antiguo tanque de agua y tiene una arquitectura muy particular.

En el paseo no puede faltar visitar el primer horno de cal hidráulica del país, construido por Juan Bialet Massé para fabricar el material que levantó el primer Dique San Roque. Otros puntos emblemáticos son el Museo del Hincha, único en el mundo, el museo del pueblo y la Casa de la Cultura.

Cómo llegar a Bialet Massé

Desde Buenos Aires, la mejor opción es la Autopista Rosario-Córdoba. Al llegar a la Docta, podés cruzar por el nuevo puente José Manuel de la Sota para ahorrar tiempo y disfrutar de una vista increíble del dique antes de entrar a Bialet Massé. Es un viaje muy cómodo y directo. El trayecto es de 750 km aproximadamente.

Quienes viajen hasta Córdoba en micro o en avión, deberán conectar con transportes interurbanos que pasan por la ruta para llegar al lugar u otros servicios de transporte locales.

