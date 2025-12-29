29 de diciembre de 2025 Inicio
Turismo en Córdoba: cuánto sale estacionar con el auto cerca de los ríos en el verano 2026

Los valores vigentes en distintos balnearios serranos evidencian subas marcadas y diferencias según servicios y localización.

Por
Estacionar cerca del río cuesta cada vez más en Córdoba.

Estacionar cerca del río cuesta cada vez más en Córdoba.

  • Las tarifas para dejar vehículos en zonas balnearias registran incrementos significativos en comparación con temporadas anteriores.
  • Algunas localidades concentran los montos más elevados, especialmente en áreas de alta demanda turística.
  • Los precios varían según la cantidad de servicios incluidos y el nivel de control municipal.
  • Existen diferencias entre autos y motos, así como beneficios especiales para residentes en ciertos municipios.

Con la temporada de verano 2026 en marcha, el turismo en Córdoba vuelve a mostrar un fuerte impacto en los costos asociados al uso del automóvil, especialmente en las zonas ribereñas de mayor convocatoria. Estacionar cerca de los ríos serranos dejó de ser un gasto menor y pasó a representar una erogación diaria que condiciona la planificación de las jornadas recreativas.

En distintos puntos de las Sierras, los valores actuales superan ampliamente los registros de años recientes, con incrementos que responden tanto a la inflación acumulada como a una mayor estructuración de los espacios balnearios. En algunos destinos, el monto diario máximo más que duplica el tope de la temporada pasada y amplía aún más la brecha respecto de períodos anteriores.

La tendencia alcanza tanto a comunas pequeñas como a áreas turísticas consolidadas, donde la demanda se concentra en accesos específicos al río. La ubicación del estacionamiento, la cantidad de visitantes y la presencia de servicios organizados explican las diferencias entre localidades, en un escenario donde el ordenamiento vehicular se volvió una prioridad durante los meses de mayor afluencia.

Panaholma, Córdoba
Turismo en Córdoba: los balnearios serranos ajustan tarifas por la alta demanda.

Turismo en Córdoba: los balnearios serranos ajustan tarifas por la alta demanda.

Precio del estacionamiento cerca de los ríos de Córdoba en enero 2026

Entre los casos más notorios aparece Anisacate, en el valle de Paravachasca, donde el valor diario por vehículo supera los $10.000 en las bajadas más concurridas. Allí, la demanda se concentra en tres accesos principales al curso de agua, con propuestas que incluyen baños, guardavidas certificados, presencia de defensa civil, ambulancia y seguridad municipal. Según la cantidad de visitantes, la comuna habilita sectores adicionales como Costa Azul y Los Talas para ordenar el ingreso.

Otro punto singular es La Cumbrecita, en el valle de Calamuchita. Se trata del único pueblo peatonal del país, condición que limita de manera estricta la circulación vehicular. Todos los automóviles deben permanecer en áreas externas especialmente habilitadas, lo que incide directamente en el costo diario y en la organización del ingreso.

En localidades cercanas, los importes resultan algo menores, aunque siguen ubicándose por encima del promedio histórico. La Bolsa fijó tarifas de $8.000 para automóviles y $4.000 para motocicletas. En tanto, Los Aromos y La Serranita establecieron precios de $6.000 por auto y $3.000 por moto. En este último caso, la oferta incluye asadores, tomas de energía, iluminación nocturna, baños abiertos hasta las 22, personal de defensa civil y una silla anfibia destinada a personas con discapacidad.

En sectores balnearios próximos a Villa Carlos Paz, el valor ronda los $5.000, con esquemas de control a cargo de personal identificado, conocidos popularmente como “naranjitas”. Además, algunos municipios aplican tarifas diferenciadas para vecinos, mientras que en varias playas se suman servicios como limpieza, wifi y vigilancia permanente.

villa los aromos Córdoba
Anisacate y La Cumbrecita concentran los valores más elevados de la temporada.

Anisacate y La Cumbrecita concentran los valores más elevados de la temporada.

La diversidad de precios y prestaciones expone cómo la demanda turística creciente impulsa ajustes cada verano, con propuestas que buscan equilibrar orden, seguridad y servicios frente a un público cada vez más numeroso.

