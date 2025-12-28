Turismo en Córdoba: el pueblito escondido que con su nombre ya genera alegría

Se trata de un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. Dónde queda y qué se puede hacer.

En Córdoba hay un pueblito con un nombre con un origen muy especial.

Con la llegada de la temporada de verano comienzan los planes de vacaciones y la búsqueda de destinos turísticos donde pasear y descansar . Y la provincia que combina estas dos opciones es Córdoba, con sus hermosos pueblitos que parecen haberse quedado detenidos en el tiempo, como en el caso de Ischilín.

Este es un pequeño pueblo a unos 20 kilómetros al sur de la ciudad de Deán Funes . Su nombre, en lengua sanavirona, significa “alegría”, invitación más que agradable y suficiente para los turistas que quieran pasar por allí. Así la bautizaron los primeros pobladores que habitaron estas tierras hace cientos de años atrás.

Entre sus callecitas destacan antiguos edificios de alto valor histórico , como una vieja pulpería, la escuela Fernando Fader, una comisaría y un correo . A ellas, se suman viejas casas de adobe, como el Rancho de Doña Eleuteria. En este pueblo, que formó parte del Camino Real al Alto Perú, la principal referencia religiosa es la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario construida en el año 1706 . Postal del lugar, se une a su emblemático algorrobo con más de 400 años en la plaza principal.

Ischilín queda en el norte de la provincia de Córdoba , específicamente a unos 20 kilómetros al sur de Deán Funes, en el antiguo Camino Real al Alto Perú, siendo un pequeño pueblo histórico y colonial, conocido por su capilla del siglo XVIII y su ambiente detenido en el tiempo.

En Ischilín se puede explorar la rica historia y naturaleza visitando la Casa Museo Fernando Fader , disfrutando del paisaje único en las Grutas de Ongamira y Los Terrones, o descubriendo la cultura local en el Centro Recreativo Cultural Deodoro Roca y la antigua Iglesia Nuestra Señora del Rosario , todo en un ambiente de pueblo colonial con un toque de alegría serrana.

También se puede recorrer el pueblo a pie para experimentar la tranquilidad y la arquitectura de este pueblo detenido en el tiempo y hacer senderismo y Trekking para disfrutar de vistas panorámicas.

Cómo llegar a Ischilín

Ischilín se encuentra a unos 120 kilómetros de Córdoba Capital. En auto es posible llegar por la RN 9 y la RP 17 o por la ruta E 53 y luego la RP 17.

Para llegar a Ischilín desde Córdoba Capital en colectivo, se debe ir a la Terminal de Córdoba, tomar un micro de larga distancia hacia Deán Funes (capital del Departamento Ischilín), y desde allí tomar un transporte local o taxi a Ischilín, ya que es un pueblo cercano, aunque las empresas como Lep, El Practico o Sarmiento suelen cubrir la zona del norte cordobés.

Para llegar a Ischilín desde Buenos Aires en avión, debes volar desde Aeroparque o Ezeiza a Córdoba, el aeropuerto más cercano, con aerolíneas como Aerolíneas Argentinas, Flybondi o LATAM, y luego tomar un transporte terrestre (remis, taxi, bus) los aproximadamente 120-150 km restantes hasta el destino final en Ischilín.