28 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Turismo en Córdoba: el pueblito escondido que con su nombre ya genera alegría

Se trata de un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. Dónde queda y qué se puede hacer.

Por
En Córdoba hay un pueblito con un nombre con un origen muy especial.

En Córdoba hay un pueblito con un nombre con un origen muy especial.

cordobaturismo.turismo.gov.ar
  • El significado de Ischilín, uno de los pueblos de Córdoba, significa "alegría".
  • Está a unos 20 kilómetros al sur de Deán Funes.
  • Se destaca por sus antiguos edificios de alto valor histórico.
  • Hacer senderismo y trekking es uno de los planes más elegidos por los turistas.

Con la llegada de la temporada de verano comienzan los planes de vacaciones y la búsqueda de destinos turísticos donde pasear y descansar. Y la provincia que combina estas dos opciones es Córdoba, con sus hermosos pueblitos que parecen haberse quedado detenidos en el tiempo, como en el caso de Ischilín.

San Esteban se ubica en el Valle de Punilla, rodeada de sierras y a pocos minutos de La Cumbre y Los Cocos.
Te puede interesar:

Turismo en Córdoba: el destino con rincones naturales de paz y capillas legendarias

Este es un pequeño pueblo a unos 20 kilómetros al sur de la ciudad de Deán Funes. Su nombre, en lengua sanavirona, significa “alegría”, invitación más que agradable y suficiente para los turistas que quieran pasar por allí. Así la bautizaron los primeros pobladores que habitaron estas tierras hace cientos de años atrás.

Entre sus callecitas destacan antiguos edificios de alto valor histórico, como una vieja pulpería, la escuela Fernando Fader, una comisaría y un correo. A ellas, se suman viejas casas de adobe, como el Rancho de Doña Eleuteria. En este pueblo, que formó parte del Camino Real al Alto Perú, la principal referencia religiosa es la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario construida en el año 1706. Postal del lugar, se une a su emblemático algorrobo con más de 400 años en la plaza principal.

Ischilín Córdoba

Dónde queda Ischilín

Ischilín queda en el norte de la provincia de Córdoba, específicamente a unos 20 kilómetros al sur de Deán Funes, en el antiguo Camino Real al Alto Perú, siendo un pequeño pueblo histórico y colonial, conocido por su capilla del siglo XVIII y su ambiente detenido en el tiempo.

Qué puedo hacer en Ischilín

En Ischilín se puede explorar la rica historia y naturaleza visitando la Casa Museo Fernando Fader, disfrutando del paisaje único en las Grutas de Ongamira y Los Terrones, o descubriendo la cultura local en el Centro Recreativo Cultural Deodoro Roca y la antigua Iglesia Nuestra Señora del Rosario, todo en un ambiente de pueblo colonial con un toque de alegría serrana.

También se puede recorrer el pueblo a pie para experimentar la tranquilidad y la arquitectura de este pueblo detenido en el tiempo y hacer senderismo y Trekking para disfrutar de vistas panorámicas.

Cómo llegar a Ischilín

Ischilín se encuentra a unos 120 kilómetros de Córdoba Capital. En auto es posible llegar por la RN 9 y la RP 17 o por la ruta E 53 y luego la RP 17.

Para llegar a Ischilín desde Córdoba Capital en colectivo, se debe ir a la Terminal de Córdoba, tomar un micro de larga distancia hacia Deán Funes (capital del Departamento Ischilín), y desde allí tomar un transporte local o taxi a Ischilín, ya que es un pueblo cercano, aunque las empresas como Lep, El Practico o Sarmiento suelen cubrir la zona del norte cordobés.

Para llegar a Ischilín desde Buenos Aires en avión, debes volar desde Aeroparque o Ezeiza a Córdoba, el aeropuerto más cercano, con aerolíneas como Aerolíneas Argentinas, Flybondi o LATAM, y luego tomar un transporte terrestre (remis, taxi, bus) los aproximadamente 120-150 km restantes hasta el destino final en Ischilín.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las aguas del río Anisacate son el atractivo principal de este destino. 

Turismo en Córdoba: el pueblito con río de aguas transparentes y extensas playas de arena

El músico es uno de los personajes más controversiales de la cultura popular argentina.

El regreso del Pity Álvarez terminó en la justicia: denunciaron penalmente a la productora

Esta reserva natural de Córdoba tiene una frondosa vegetación.

Turismo en Córdoba: el refugio natural para avistar aves y conectarse con la naturaleza

El río Panaholma, de aguas mesotermales, es el principal atractivo de este pueblo cordobés,

Turismo en Córdoba: el oasis serrano poco explorado que tiene un río para calmar la mente

Turismo de aventura entre ruinas mineras en plena montaña.

Turismo en Córdoba: el pueblo escondido y deshabitado que es una joyita

Es un destino tranquilo en Córdoba, con menos de 100 habitantes. 

Turismo en Córdoba: la comuna que invita a viajeros a desconectar en el río

Rating Cero

Brigitte Bardot participó en más de 45 películas y grabó más de 70 canciones

Las 5 mejores películas de Brigitte Bardot que la convirtieron en un ícono del erotismo

Netflix incorporó una película polaca a su catálogo. 
play

Hoy en Netflix: el thriller apasionante que muestra a un policía retirado que debe resolver un caso

Ricardo Chiqui Pereyra falleció a los 74 años.
play

Quién fue el Chiqui Pereyra, el cantante fallecido en un trágico accidente doméstico

Netflix retira tres películas emblemáticas de su catálogo en los próximos días.
play

Atención: estas 3 grandes películas abandonan Netflix muy pronto

Chiqui Pereyra tenía 74 años

Murió el histórico cantante de tango Chiqui Pereyra en un trágico accidente doméstico

Bajo el nombre Generación Dorada, Gran Hermano vuelve para celebrar los 25 años del programa.

La impresionante transformación física de un ex Gran Hermano: se operó

últimas noticias

Almomento de la batalla campal, Phoenix Suns se imponían 87 a 83 a NewOrleans Pelicans 

La brutal pelea entre dos jugadores de la NBA que se volvió viral por la diferencia de altura

Hace 15 minutos
La nena falleció en la pileta del Círculo Universitario de Quilmes.

Tragedia en Quilmes: murió una nena de 4 años en una pileta

Hace 17 minutos
play

Impactante choque en la autopista Panamericana con un auto antiguo de alta gama

Hace 1 hora
La inusual caída de agua en San Luis del Palmar provocó graves inundaciones.

Corrientes: San Luis del Palmar en emergencia por un temporal sin precedentes

Hace 1 hora
Brigitte Bardot participó en más de 45 películas y grabó más de 70 canciones

Las 5 mejores películas de Brigitte Bardot que la convirtieron en un ícono del erotismo

Hace 2 horas