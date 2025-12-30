Grave denuncia por acoso laboral contra Franco, el hijo de Beto Casella: los detalles del documento El periodista Juan Etchegoyen reveló un escrito legal de una excompañera de trabajo del denunciado, que contiene reclamos económicos y episodios de violencia. + Seguir en







Franco Casella, el hijo del conductor, fue denunciado por una productora. La Nación

Valentina María Kurchan, excompañera de trabajo de Franco Casella, presentó una denuncia formal por acoso laboral contra el hijo del conductor en las últimas horas. El escrito detalla episodios de maltrato dentro del ámbito de trabajo y exige el pago de haberes adeudados por tareas realizadas durante el mes de septiembre.

La acusación tomó estado público a través en el programa Mitre Live, de Juan Etchegoyen, quien leyó fragmentos del documento legal que califica la situación como grave. “Denuncia situación de acoso laboral perpetrada por Franco Casella, que en al menos dos ocasiones 'se dirigió hacia mí a los gritos, me dijo que no sabía trabajar y que era una mala compañera y a partir de ahí empezó a ignorarme'”, informó el periodista.

La denunciante sostiene que Casella la ignoró tras cuestionar su capacidad profesional y llamarla "mala compañera" en frente de otros trabajadores. Estos hechos generaron un clima de hostilidad que afectó el desempeño diario de la mujer en sus funciones habituales.

El relato de Kurchan describe un segundo incidente violento ocurrido al finalizar una grabación donde el acusado habría mantenido una conducta amenazante. “Comenzó a gritarme y comenzó a acercarse con los puños cerrados diciéndome ‘pensás que te voy a pegar’”, indica el texto citado por el periodista. Esta situación habría provocado un daño moral profundo en la trabajadora, quien vincula su posterior desvinculación laboral directamente con estos sucesos.

Beto y Franco Casella www.minuto1.com.ar Quién es Franco Casella y su presente laboral Franco Casella es el hijo mayor del reconocido conductor de Bendita, el programa de Canal 9. Además de desempeñarse como productor y músico, el joven mantiene un perfil mediático bajo en comparación con su padre. Actualmente, este proceso formal pone en cuestión su conducta profesional tras la viralización de los fragmentos de la carta documento enviada por su excolega.

La presentación legal concluye que la denunciante sufrió "un despido por exclusiva responsabilidad" del hijo de Beto Casella. Además del reclamo por acoso, el documento exige la regularización de la deuda salarial de septiembre. Por el momento, el entorno de Casella no emitió declaraciones oficiales respecto a las acusaciones que se conocieron en Radio Mitre.