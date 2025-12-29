29 de diciembre de 2025 Inicio
Turismo en Córdoba: seis propuestas para hacer en un pueblo no tan conocido en el verano 2026

Se trata de una de las localidades más bonitas del Departamento de San Alberto. Qué se puede hacer.

En Córdoba hay un pueblo que este verano ofrece seis opciones imperdibles.

En Córdoba hay un pueblo que este verano ofrece seis opciones imperdibles.

  • San Lorenzo está ubicado en el corazón del Valle de Traslasierra, al oeste de la provincia.
  • Es un destino serrano cerca de Mina Clavero y Villa Cura Brochero, conocido por sus ríos (Panaholma), cascadas (Toro Muerto) y naturaleza, ofreciendo un escape de paz y aventura con calles de tierra y paisajes increíbles.
  • Este verano ofrece seis propuestas especiales para todos los turistas.
  • Para llegar en auto desde Córdoba Capital, el viaje toma aproximadamente dos horas y veinte minutos.

A la hora de pensar opciones de destinos para estas vacaciones de verano 2026, Córdoba siempre se perfila como una buena opción. Con sus múltiples pueblos detenidos en el tiempo y ríos de aguas cristalinas, las alternativas son muchas, y muy buenas.

Una de las localidades más bonitas del Departamento San Alberto, bien al oeste de la provincia serrana es San Lorenzo, que esta temporada ofrece 6 atractivos para disfrutar con la familia y amigos, entre otros, entre las que se incluyen caminatas guiadas en senderos y circuitos naturales y también culturales.

Además, de sus caudalosos y cristalinos ríos, como el Panaholma o el arroyo Toro Muerto, enclavados en una fascinante naturaleza del Valle de Traslasierra, se podrá disfrutar de los senderos con el canto de las aves y las pictografías de los pueblos originarios.

San Lorenzo, Córdoba

Dónde queda San Lorenzo, Córdoba

San Lorenzo se ubica en el corazón del Valle de Traslasierra, al oeste de la provincia. Es un destino serrano cerca de Mina Clavero y Villa Cura Brochero, conocido por sus ríos (Panaholma), cascadas (Toro Muerto) y naturaleza, ofreciendo un escape de paz y aventura con calles de tierra y paisajes increíbles.

Para llegar se accede por la ruta que viene desde Villa Cura Brochero, siendo una continuación de la Avenida San Martín de Mina Clavero, y es un camino que se vuelve de tierra al adentrarse en el paraje.

Qué puedo hacer en San Lorenzo, Córdoba

Entre las actividades para vivenciar una experiencia inolvidable, se destacan las siguientes:

  • Visitar el corredor gastronómico gourmet y la feria de los artesanos en la plaza principal del pueblo.
  • Asistir a la presentación de grupos artísticos locales en la plaza principal de San Lorenzo.
  • Realizar las caminatas guiadas en senderos y circuitos naturales y también culturales, a la vera de los bellísimos ríos y arroyos de San Lorenzo.
  • Ser parte de los talleres abiertos de danzas folclóricas.
  • Participar de los encuentros gastronómicos locales, revalorizando los productos del monte de Traslasierra.
  • Y, por último, involucrarse en el primer encuentro regional cultural, donde se podrá visualizar los importantes y detallados trabajos artesanales de ceramistas, cestería, entre otros rubros.

Cómo llegar a San Lorenzo, Córdoba

Para llegar a San Lorenzo desde Córdoba capital en auto, se toma un viaje de aproximadamente 148 km que toma alrededor de 2 horas y 23 minutos, dependiendo del tráfico. La ruta recomendada pasa por el impresionante Camino de las Altas Cumbres.

Para llegar desde Córdoba Capital en colectivo, debes tomar un servicio interurbano desde la Terminal de Córdoba, principalmente con la Empresa Sarmiento, que conecta con el Valle de Traslasierra, pasando por Villa Cura Brochero, y desde allí un colectivo local o taxi a San Lorenzo, ya que es una localidad pequeña cercana a Villa Cura Brochero y Mina Clavero.

Para llegar desde Buenos Aires en avión, debes volar desde Buenos Aires al Aeropuerto de Córdoba, y desde allí tomar un colectivo, taxi o remis hasta San Lorenzo, que está a unos 20-30 km al norte de la ciudad capital de Córdoba.

