¿Qué pasaría si tu superpoder te quita dinero? Así es la premisa de la serie del momento de Netflix Un superhéroe que paga un precio literal por cada vez que activa su poder. En Cashman, la fuerza no resulta gratuita: cada golpe reduce su saldo y transforma el heroísmo en una elección económica constante.







Netflix incorporará a su catálogo una propuesta innovadora dentro del género de superhéroes titulada Cashman (Kaesyeoro). Esta serie surcoreana presenta a Kang Sang-woong, un funcionario común que adquiere habilidades extraordinarias casi por accidente. A diferencia de los héroes tradicionales, el personaje principal no persigue gestas épicas ni fama, sino que intenta llevar una vida tranquila, aunque su poder lo enfrenta de manera constante a decisiones que ponen en jaque su estabilidad personal.

La producción se distingue por una premisa tan original como incómoda: la fuerza del protagonista depende exclusivamente del dinero en efectivo que lleva encima. Cada vez que utiliza sus habilidades, el capital disponible disminuye de forma tangible, lo que transforma cada intervención heroica en un dilema económico concreto. Ayudar a otros implica un costo directo, ya que cada golpe o acto de valentía vacía su billetera y compromete su sustento diario.

Cashman Netflix incorporará a su catálogo una propuesta innovadora dentro del género de superhéroes titulada Cashman (Kaesyeoro). Netflix Inspirada en el exitoso webtoon Cashero, la serie combina acción, comedia y un marcado comentario social. Al vincular el heroísmo con el dinero, la historia propone una reflexión sobre el precio de la solidaridad en una sociedad atravesada por el materialismo. Con este estreno de fin de año, la producción apunta a captar tanto a los seguidores del cómic digital coreano como a quienes buscan una mirada distinta y más cercana sobre el concepto de superhéroe, anclada en las tensiones y dificultades de la vida cotidiana.

Sinopsis de Cashman, la serie surcoreana que sorprende en Netflix ‘Cashman’ (Kaesyeoro) retrata la vida de Kang Sang-woong, un modesto funcionario público cuya rutina cotidiana cambia por completo al descubrir una habilidad sobrenatural fuera de lo común. A diferencia de los superhéroes tradicionales, su fuerza física y sus capacidades especiales dependen directamente de su patrimonio personal, ya que el poder se activa en proporción a la cantidad de dinero en efectivo que lleva consigo. Esta condición transforma su día a día en un desafío permanente, donde cada acto de justicia implica un costo económico concreto.

El eje del conflicto se centra en el dilema ético y financiero que atraviesa el protagonista. Cada vez que utiliza sus habilidades, el dinero se consume, lo que lo obliga a calcular cuidadosamente el precio de cada intervención. Esta lógica da lugar a situaciones que combinan humor y dramatismo, mientras Sang-woong intenta equilibrar su vocación solidaria con la necesidad de sostener su propia subsistencia y afrontar deudas, reflejando las tensiones de la clase trabajadora desde un enfoque fantástico.

Inspirada en el exitoso webtoon homónimo, la serie trasciende la acción para proponer un comentario social incisivo sobre el capitalismo contemporáneo. Al convertir el dinero en una fuente literal de poder, la historia expone cómo la desigualdad económica condiciona incluso los gestos más altruistas. Acompañado por aliados con habilidades también vinculadas al mundo financiero, el protagonista enfrenta la decisión de arriesgarlo todo para convertirse en un símbolo de esperanza para su comunidad. Desde su estreno en Netflix el 26 de diciembre de 2025, la ficción logra captar la atención del público gracias a su mirada humanizada del género. Lejos del arquetipo del héroe millonario, la serie presenta a un hombre común que sacrifica sus ahorros para ayudar a otros. Con una combinación equilibrada de humor coreano, escenas de acción dinámicas y una narrativa emocional, ‘Cashman’ se posiciona como una de las propuestas más originales de la plataforma para cerrar el año. Tráiler de Cashman Embed - Cashman | Tráiler oficial | Netflix Reparto de Cashman Lee Jun-ho como Kang Sang-woong

Kim Hye-jun como Kim Min-sook

Kim Byung-chul como Byun Ho-in

Kim Hyang-gi como Bang Eun-mi