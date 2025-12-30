Nuevo trailer de Avengers Doomsday: regresa otro famoso actor de los seis vengadores originales Uno de los personajes de Avengers (2012) confirmó su regreso a la superproducción de 2026, al igual que Chris Evans en la piel de Steve Rogers. + Seguir en







Los seis integrantes originales de la iniciativa Vengadores de Nick Fury.

Se trata de otro de los avances difundido durante las proyecciones de Avatar: Fire & Ash (2025) con Thor , el dios del trueno, como protagonista.

, el dios del trueno, como protagonista. El teaser incluye en pantalla la frase que confirma su regreso al universo de Los Vengadores: "Thor will return in Avengers: Doomsday".

El dios del trueno había aparecido por última vez en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) en Thor: Love and Thunder (2022), donde adopta a Amor , la hija del enemigo al que vence en la película.

, la hija del enemigo al que vence en la película. Avengers: Doomsday promete un elenco multitudinario con héroes clásicos y nuevas caras dentro del UCM, en un contexto donde las amenazas del multiverso podrían jugar un papel clave. Marvel Studios publicó en sus redes sociales el segundo de los cuatro trailers que Disney proyectó en las salas de cine durante las funciones de Avatar: Fire & Ash, estrenada el último 18 de diciembre en Argentina. En esta ocasión el protagonista fue Thor, interpretado por Chris Hemsworth, en el rol de padre.

En el avance se ve al dios del trueno rezándole a su difunto padre, Odín, y pidiéndole fortaleza para vencer a "derrotar a un enemigo más y volver a casa con ella". El ex rey de Asgard se refiere a Amor, la hija que adoptó en Thor: Love and Thunder (2022) y que también aparece en el trailer junto a él, interpretada por India Rose Hemsworth.

El héroe le pide a Odín regresar a Amor "no como guerrero, sino como calidez; para enseñarle tranquilidad en vez de batalla". "La amabilidad que nunca conocí", concluye. En el primer trailer, si bien el Steve Rogers no tiene ningún diálogo también se lo ve comprometido con la paternidad de un bebé luego de guardar su traje de héroe.

The Fantastic Four: First Steps (2025), la última película del UCM de este año, también pone a un bebé, Franklin Richards, en el foco de la trama y le asigna un rol clave en la historia. Al igual que a Amor, su origen le augura poderes desconocidos y, en consecuencia, enemigos fuertes.

La Fase Seis del UCM, a la que pertenecen The Fantastic Four: First Steps y Avengers: Doomsday, parecen apuntar a los hijos de los héroes como una pieza clave para las historias que se vienen en la realidad multiversal desatada en Avengers: Endgame (2019) y estabilizada en la serie Loki (2021-2023). Está confirmada la participación de Tom Hiddleston como Loki en la próxima película de Los Vengadores.

El segundo trailer de Avengers: Doomsday con Thor Embed - Avengers: Doomsday | Estreno 17 de diciembre 2026, solo en cines El primer trailer de Avengers: Doomsday con Steve Rogers Embed - Avengers: Doomsday | Estreno 17 de diciembre 2026, solo en cines