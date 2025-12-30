30 de diciembre de 2025 Inicio
Cortes de luz en el AMBA: más de 40.000 usuarios sin suministro eléctrico en la previa de Año Nuevo

Según el ENRE, 38.434 pertenecen al área concesionada a Edesur y 3.288 al área de Edenor. A las 15:35 y a las 15:55 se registraron dos incrementos de casi 10.000 usuarios afectados por los cortes de la primera compañía.

Protestas por cortes de luz en CABA. Foto: Archivo.

Más de 40.000 usuarios están sin luz en la previa de Año Nuevo en el Área Metropolitana de Buenos Aires, según el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). En el gráfico de evolución de cortes del organismo se registraron dos incrementos de casi 10.000 usuarios cada uno a las 15:35 y las 15:55.

El Gobierno confirmó la disolución de Andis.
"Quieren sacarse de encima a las personas con discapacidad"; organizaciones rechazaron el cierre de ANDIS

El pico máximo de usuarios sin suministro eléctrico se dio a las 16:30 con 42.957 en el área concesionada a Edesur y 2.390 en el área de Edenor. Elevando el total a 45.347 personas con el servicio eléctrico interrumpido. Luego, comenzó a restaurarse, pero remontó y volvió a afectar a 41.722 a las 18:50.

A las 15:25 los usuarios sin luz en las áreas concesionadas a Edesur y Edenor escalaban a 10.671, la mayoría (9.241) corresponden al servicio brindado por la primera compañía. La demanda comenzó a subir de manera sostenida desde las 6 hasta alcanzar el pico máximo en ambas compañías a las 15:25.

Gráfico cortes de luz AMBA 45000 30-12-2025
Pico máximo de cortes de luz en el AMBA el 30 de diciembre de 2025.

En la página del ENRE (www.argentina.gob.ar/enre), los cortes realizados por Edesur se extienden por los municipios de Quilmes, Lomas de Zamora, Lanús, Berazategui, Ezeiza y Almirante Brown y en barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

Mientras que los realizados por Edenor alcanzan Pilar, San Fernando, Tres de Febrero, Escobar, General Rodríguez, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón, San Isidro, Tigre, Vicente López y San Miguel.

Cortes de luz AMBA 30-12-2025 16 hs
Áreas afectadas por los cortes de luz en el AMBA. En verde, Edenor. En amarillo, Edesur.

A las 16, Morón era la cuarta ciudad más cálida del país con 37,6 ºC, según el ranking del Servicio Meteorológico Nacional. Moreno figuraba en el onceavo lugar con 36,6 ºC y Merlo en el decimo cuarto con 36,4ºC.

Los usuarios sin suministro bajaron a 28.568 para las 18, al mismo tiempo que la demanda continuaba un descenso que había comenzado a las 15:30. Pese a que la demanda continuó bajando, los cortes de luz volvieron a incrementarse y a las 18:50 volvió a alcanzar a 41.722 usuarios: 38.434 de Edesur y 3.288 de Edenor.

Cortes de luz 30-12-2025 18_50hs

El último sábado hubo un pico de 27.000 cortes de luz en el AMBA por las temperaturas extremas registradas en la zona.

Alerta por temperaturas extremas en el centro y el norte del país

Desde el SMN informaron que diciembre con altas temperaturas en el centro y norte del país. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se espera que durante la jornada del martes 30 de diciembre, la mínima se mantenga en los 25° y la máxima de 37°.

Mientras que para el último día del año, será también el más caluroso, con una máxima de 39° y una mínima de 27°. Las máximas arriba de 30° se mantendrán hasta el 1º de enero de 2026.

CABA pronóstico 30-12-25
Captura del SMN.

