La decisión de Wanda Nara respecto a Martín Migueles que alimenta los rumores de crisis por infidelidad

La conductora de MasterChef Celebrity no sigue a su novio en Instagram en medio de versiones de infidelidad que se difunden desde antes de Navidad. El empresario tiene el perfil privado.

Wanda Nara y Martín Migueles pasaron Navidad y los días posteriores en Punta del Este mientras en Buenos Aires crecían los rumores de infidelidad y engaños. Este martes, LAM reveló que la conductora de MasterChef Celebrity no sigue en Instagram a su novio.

Entre rumores de infidelidad, Wanda Nara se mostró con su novio y le preguntaron si estaba separada

Además, a diferencia de los días que compartieron en Navidad, la modelo no mostró en las últimas 24 horas a Migueles en sus historias de Instagram. Sí aparecieron sus hijos e hijas disfrutando del mismo lugar con pileta en el que estuvieron con el empresario el 24 y el 25 de diciembre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elejercitodelam/status/2005829432418639984?s=20&partner=&hide_thread=false

Incluso compartió en la misma red social un chiste que le hizo la conductora de canal 9 y participante de MasterChef Celebrity, Susana Roccasalvo, durante el programa: "Los hombres son como los colectivos, si perdés uno quedate tranquila que atrás viene otro".

Cómo empezaron los rumores de la infidelidad de Martín Migueles

Las versiones sobre la crisis entre ambos aparecieron de la mano de la periodista de espectáculos Yanina Latorre y la modelo y ex Gran Hermano Claudia Ciardone.

Latorre había advertido que el empresario le había escrito a una exnovia para volver a verse y Ciardone había asegurado que Migueles le dijo "de tomar un café". "Le digo que no, le di como un consejo de tía inclusive. Que no haga estas cosas, que no se mande cagadas", había relatado en América.

Un móvil del mismo canal interceptó a la actriz de compras junto a Migueles y sus hijas y el cronista le planteó: "En Buenos Aires dicen que están separados". La modelo sonrió, lo negó, se despidió y cerró la puerta del auto sin realizar ningún comentario.

Sin embargo, la empresaria no detalló qué piensa de los rumores sobre infidelidades. Su forma de responder y negar la infidelidad era mostrarse con Migueles. ¿Y ahora?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/2005402063052685722&partner=&hide_thread=false

