Lo nuevo en Netflix: esta película sobre una amistad que no conoce de edades fue furor en los 2000 y ahora está en streaming

A dos décadas de su estreno en cines, la llegada de esta película al streaming despertó una fuerte ola de nostalgia, posicionándose rápidamente entre lo más visto.

La incorporación de este film al catálogo de Netflix invita a redescubrir una historia que equilibra comedia y emoción con gran sensibilidad. 

Netflix incorporó recientemente a su catálogo una de las comedias más recordadas del inicio de los años 2000: Niñera a la fuerza (Uptown Girls). Estrenada en 2003, la película alcanzó una gran popularidad por retratar una amistad inesperada que rompe con las diferencias generacionales. La historia sigue a Molly Gunn, hija de una leyenda del rock, quien tras quedarse sin herencia debe aceptar un trabajo como niñera de Ray Schleine, una niña de ocho años con una madurez inusual y una marcada obsesión por el orden.

El eje del film se apoya en el contraste entre sus protagonistas, interpretadas por Brittany Murphy y Dakota Fanning. Molly se muestra como una joven despreocupada y emocionalmente inmadura, mientras Ray adopta una actitud rígida y adulta que esconde una profunda fragilidad. Con el paso del tiempo, ambas establecen un vínculo transformador: Molly impulsa a Ray a disfrutar de su infancia, y la niña empuja a su niñera a asumir responsabilidades y crecer a nivel personal.

Con el desarrollo de la historia, la película deja en claro que la relación trasciende el rol de niñera y niña a cargo.

A más de veinte años de su estreno, la llegada de la película al streaming despertó una fuerte sensación de nostalgia y la ubicó entre los títulos más elegidos. Niñera a la fuerza combina humor y emoción para reflexionar sobre la pérdida, la soledad y el valor de los vínculos inesperados. Con una banda sonora memorable y una estética característica de la Nueva York de los 2000, la película se mantiene como una opción ideal para quienes buscan una historia optimista y conmovedora.

Sinopsis de Pequeñas grandes amigas, la película que llegó a Netflix

“Pequeñas grandes amigas” (también conocida como Niñera a la fuerza o Uptown Girls) cuenta la historia de Molly Gunn, hija de una legendaria estrella de rock, acostumbrada a una vida de lujos y fiestas en Nueva York. Ese universo se desmorona cuando descubre que el administrador de su herencia escapó con todo su dinero, dejándola sin recursos. Por primera vez, Molly se ve obligada a conseguir un empleo y acepta trabajar como niñera de Ray Schleine, una niña de ocho años sumamente inteligente, distante en lo emocional y obsesionada con el orden.

El vínculo entre ambas comienza marcado por el choque de personalidades opuestas. Molly es una adulta con una actitud despreocupada y juvenil que evita asumir responsabilidades, mientras Ray actúa con la rigidez y la seriedad de una persona mayor, consecuencia de la ausencia afectiva de su madre, una ejecutiva discográfica absorbida por su trabajo. Este contraste genera situaciones tan incómodas como divertidas, en las que cada una intenta imponer su manera de ver el mundo.

Con el desarrollo de la historia, la película deja en claro que la relación trasciende el rol de niñera y niña a cargo. Molly impulsa a Ray a soltar su perfeccionismo y a disfrutar de experiencias propias de la infancia, como los juegos, la música y la espontaneidad. A su vez, Ray se transforma en el sostén emocional que Molly necesita para crecer, asumir responsabilidades y enfrentar las heridas de su pasado. Juntas construyen un lazo que compensa las carencias afectivas que arrastran desde sus respectivos entornos.

La incorporación de este film al catálogo de Netflix invita a redescubrir una historia que equilibra comedia y emoción con gran sensibilidad. Las interpretaciones de Brittany Murphy y Dakota Fanning consolidan a la película como un clásico moderno sobre la amistad inesperada y el proceso de maduración. Se trata de una propuesta ideal para ver en streaming, con un mensaje claro: los vínculos más transformadores suelen surgir en los momentos más difíciles y de las personas menos pensadas.

Tráiler de Pequeñas grandes amigas

Embed - Uptown Girls (2003) | Official Trailer | MGM Studios

Reparto de Pequeñas grandes amigas

  • Brittany Murphy como Molly Gunn: La joven heredera de una estrella de rock que debe empezar a trabajar tras perder su fortuna.
  • Dakota Fanning como Ray Schleine: Una niña de ocho años sumamente madura y disciplinada que queda bajo el cuidado de Molly.
  • Heather Locklear como Roma Schleine: La madre de Ray, una exitosa y ocupada ejecutiva de la industria musical.
  • Jesse Spencer como Neal Fox: Un músico talentoso y el interés romántico de Molly.
  • Donald Faison como Huey: El mejor amigo de Molly, quien trabaja en la discográfica.
  • Austin Pendleton como Mr. McConkey: El encargado de la tienda de antigüedades.
  • Pell James como Julie: Una de las amigas del círculo social de Molly.

