30 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

El Gobierno anunció la disolución de ANDIS y confirmó que sus funciones pasarán a manos del Ministerio de Salud

Lo informó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio del escándalo por las presuntas coimas que involucraron a Diego Spagnuolo y la intervención del Ejecutivo en el organismo. "La agencia, tal como la conocemos, dejará de existir", expresó.

Por

El Gobierno anunció el cierre de ANDIS. 

El Gobierno anunció este martes el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y confirmó que sus funciones pasarán a la árbitra del Ministerio de Salud. "La agencia, tal como la conocemos, dejará de existir", informó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa brindada en el marco del escándalo por las presuntas coimas que involucraron a su extitular Diego Spagnuolo y la intervención del Ejecutivo en el organismo.

Industria textil cierra el 2025 en estado crítico: desplome de la actividad, fabricas cerradas y miles de empleos perdidos
Te puede interesar:

La industria textil cierra el 2025 en estado crítico: desplome de la actividad, fábricas cerradas y miles de empleos perdidos

"ANDIS se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo coordinar las políticas públicas en discapacidad. Sin embargo, durante años, y fruto de la autonomía administrativa que gozaba este tipo de organización, acumulaba toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", describió el funcionario.

Entre las irregularidades mencionadas, Adorni y puso como ejemplo la existencia de "personas fallecidas que sus familiares seguían cobrando la pensión", "pensiones otorgadas sin documentación válida", "médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico" y "organizaciones que facturaban sin prestar servicios".

Empleados Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) 28-03-24
Adorni anunci&oacute; la eliminaci&oacute;n de 16 cargos pol&iacute;ticos y una reducci&oacute;n del 45% en la estructura jer&aacute;rquica de ANDIS.&nbsp;

Adorni anunció la eliminación de 16 cargos políticos y una reducción del 45% en la estructura jerárquica de ANDIS.

A partir de su disolución y su pase de funciones al Ministerio de Salud, "las políticas de discapacidad se va administrar de manera transparentes con mecanismos de control y sin discrecionalidades".

"Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones, se eliminarán 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica", completó Adorni en una alocución donde no hizo mención a la denuncia que se tramita en la Justicia por la existencia de presuntas coimas y sobreprecios en ANDIS.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Corrupción en Andis: Ornella Calvete pidió el sobreseimiento y rechazó las acusaciones en su contra

Corrupción en Andis: Ornella Calvete pidió el sobreseimiento y rechazó las acusaciones en su contra

Presupuesto 2026: así votaron los senadores

Uno por uno: así votaron los senadores la Ley de Presupuesto 2026 en general

El Gobierno pudo aprobar en el Congreso el Presupuesto 2026. 

Aprobación del Presupuesto 2026: la reacción del arco político al triunfo del oficialismo en el Congreso

play

Presupuesto 2026: Atauche no supo responder sobre el financiamiento a educación y discapacidad

El Gobierno consiguió la aprobación final del Presupuesto 2026.

Tras dos años de gestión, Milei logró aprobar su primer Presupuesto en el Congreso y blindó el capítulo de la discordia

Jubilados y pensionados tendrán un aumento.

El Gobierno oficializó el aumento de 2,47% para jubilados y pensionados en enero de 2026

Rating Cero

Se termina Stranger Things.
play

Salió el tráiler final de Stranger Things: a qué hora se estrena el último capítulo

Mickey Lee, tenía 35 años, y participó de la edición de Gran Hermano en Estados Unidos

Dolor en Gran Hermano: murió una participante de la última edición tras múltiples paros cardíacos

Wade Watts es un adolescente al que le gusta evadirse del cada vez más sombrío mundo real a través de una popular utopía virtual a escala global llamada Oasis. 
play

De qué se trata Ready Player One, la película de Spielberg que llegó a Netflix y es de lo más visto

Sobreviviendo el camino a casa no es la primera película en tener a Chinook el malamute de Alaska como protagonista, pues en 2013 se estreó un filme titulado Against the Wild.
play

Cuál es la trama de Sobreviviendo el camino a casa, la emocionante película de Netflix con aventuras para toda la familia

Ahora llegó a la gran N roja, un estreno increíble de este año de Reino Unido, se trata de Adiós, June, la película que sorprende este sitio web y es tendencia. 
play

Cuál es la trama de Adiós, June, la película que llegó a Netflix y es dirigida por Kate Winslet

El nuevo look de Magui Bravi que sorprendió en su última aparición pública.

La impresionante transformación de Magui Bravi: irreconocible con su nuevo look

últimas noticias

El mercado de pases ya muestra un movimiento intenso.

Los futbolistas que quedan libres en Argentina: no tienen club para 2026

Hace 26 minutos
Romina Gaetani denunció a Luis Cavanag por presunto violencia de género

Romina Gaetani fue dada de alta tras ser hospitalizada por un episodio de violencia de género: cómo sigue la causa

Hace 34 minutos
La capilla dedicada a San Roque es punto de encuentro de una de las celebraciones religiosas más convocantes de la provincia.

Turismo en Córdoba: el pueblito para disfrutar de actividades al aire libre

Hace 37 minutos
El Ministerio de Seguridad apeló el fallo que declaró nulo el protocolo antipiquetes

El Ministerio de Seguridad apeló el fallo que declaró nulo el protocolo antipiquetes

Hace 51 minutos
Manuel Alberto Norry, tenía un vínculo con Janet Palomino

Detuvieron a un sospechoso por el femicidio de Lomas del Mirador: quién es el agresor

Hace 51 minutos