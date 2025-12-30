El Gobierno anunció la disolución de ANDIS y confirmó que sus funciones pasarán a manos del Ministerio de Salud Lo informó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio del escándalo por las presuntas coimas que involucraron a Diego Spagnuolo y la intervención del Ejecutivo en el organismo. "La agencia, tal como la conocemos, dejará de existir", expresó. Por + Seguir en







El Gobierno anunció este martes el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y confirmó que sus funciones pasarán a la árbitra del Ministerio de Salud. "La agencia, tal como la conocemos, dejará de existir", informó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa brindada en el marco del escándalo por las presuntas coimas que involucraron a su extitular Diego Spagnuolo y la intervención del Ejecutivo en el organismo.

"ANDIS se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo coordinar las políticas públicas en discapacidad. Sin embargo, durante años, y fruto de la autonomía administrativa que gozaba este tipo de organización, acumulaba toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", describió el funcionario.

Entre las irregularidades mencionadas, Adorni y puso como ejemplo la existencia de "personas fallecidas que sus familiares seguían cobrando la pensión", "pensiones otorgadas sin documentación válida", "médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico" y "organizaciones que facturaban sin prestar servicios".

Empleados Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) 28-03-24 Adorni anunció la eliminación de 16 cargos políticos y una reducción del 45% en la estructura jerárquica de ANDIS. A partir de su disolución y su pase de funciones al Ministerio de Salud, "las políticas de discapacidad se va administrar de manera transparentes con mecanismos de control y sin discrecionalidades".

"Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones, se eliminarán 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica", completó Adorni en una alocución donde no hizo mención a la denuncia que se tramita en la Justicia por la existencia de presuntas coimas y sobreprecios en ANDIS.