Recoleta: desesperada búsqueda de una joven desaparecida desde el miércoles Se llama Romina Duré y tiene 25 años. La familia la busca ya que no asistió a su trabajo ni a un evento. "Fueron al departamento, rompieron la puerta y no está", expresó su tía. Cualquier información comunicarse al 11 3161 1161 o al 11 3028 9897.







La joven desaparecida se llama Romina Duré.

Una joven identificada como Romina Duré es intensamente buscada por sus familiares desde el miércoles después de que desapareciera en el barrio porteño de Recoleta. Cualquier información comunicarse al 11 3161 1161 o al 11 3028 9897.

Duré, quien tiene 25 años, fue vista por última vez el miércoles a la madrugada sobre Juan María Gutiérrez 2564. "Ella volvía de un cumpleaños con el novio y la familia. La dejaron en el departamento, lo que se ve en las cámaras. Le mandó un mensaje a la mamá diciendo que había llegado y que estaba todo bien", expresó su tía, Wanda.

Romina Duré desaparición Recoleta Romina Duré desapareció en Recoleta. En tal sentido, se refirió a la investigación y advirtió que no responde a su celular: "Esta mañana no se presentó a trabajar y tenía que buscar un diploma porque se recibió y tampoco fue. Fueron al departamento, rompieron la puerta y no está. No hay nada revuelto. Pidieron las cámaras en la comisaría de Pueyrredón y Las Heras para ver si la ve salir sola o con alguien. El teléfono está activo pero no contesta".

En tanto, otro allegado a la joven compartió distintas fotos de la joven en sus redes sociales y detalló que cuando desapareció vestía una bermuda de jean y una musculosa negra.