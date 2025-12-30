El abogado de Romina Gaetani detalló cómo la agredió su exnovio y aseguró que está "en shock" La actriz denunció a su exnovio Luis Cavanagh por "lesiones leves" y su defensa confirmó que "existieron otros hechos previos con otros tipos de violencia". + Seguir en







Romina Gaetani.

La actriz Romina Gaetani denunció a su exnovio, el empresario Luis Cavanagh de 59 años, por "lesiones leves" después de que la agrediera el último domingo y su abogado, Horacio Trimarco, confirmó que "existieron otros hechos previos con otros tipos de violencia". "Es la primera vez que hubo violencia física", precisó.

"Romina está bien, recibió atención médica el domingo cuando el personal policial constató las lesiones y la llevó al hospital de Pilar. Tiene lesiones de carácter leve en brazos, piernas y espalda", detalló Trimarco este martes en C5N y afirmó que la artista está "en estado de shock, propio de toda persona víctima de un hecho de violencia de género".

El abogado remarcó que Gaetani siente "ese miedo propio de todas las personas víctimas de este tipo de delitos", peor que "hizo lo que debe hacer cualquier persona en esa situación, más allá del dolor, los sentimientos, la vergüenza que pueda generar".

"Es lo que corresponde para ponerle un freno a esta situación y prevenir que se agrave", concluyó y remarcó que el relato de los vecinos será lo que permita reconstruir "la cotidianidad de la pareja". Gaetani vive en la Ciudad de Buenos Aires y su exnovio en un barrio cerrado en Pilar.

Cómo fue la agresión de Luis Cavanagh a Romina Gaetani Trimarco reconstruyó que el domingo la actriz había ido al barrio privado del empresario y estaban discutiendo en la puerta de la casa de él cuando "comienza a recibir esta agresión física".