Video: se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto a palazos El hecho ocurrió en Rosario, frente al club Universitario. El agresor utilizó un palo para arremeter contra el espejo retrovisor del acompañante.







El cuidacohes fue demorado por la Policía.

Un cuidacoches fue demorado en Rosario tras atacar y provocar destrozos en un vehículo estacionado frente al Club Universitario. El incidente se desencadenó cuando el propietario del rodado se negó a abonar la suma de dinero exigida por un grupo de personas que operaba en el lugar.

El damnificado fue abordado por sujetos que le reclamaron un pago "por el cuidado" del utilitario mientras se disponía a buscar a su hija en el club. Ante la firme decisión del dueño de no ceder a la demanda, los implicados continuaron con las insistencias sin lograr que el hombre realizara el pago antes de ingresar al club.

Una vez que el titular del vehículo se alejó, uno de los agresores utilizó un palo para arremeter directamente contra el espejo retrovisor del acompañante. La secuencia de violencia fue registrada en video por socios de la entidad que presenciaron el comportamiento desde el interior de las instalaciones.

Embed Violento ataque en la puerta del Club Universitario: destrozaron la camioneta de un padre



Trapitos alcoholizados provocaron daños en el vehículo de un hombre que había ido a retirar a su hija del club. El hecho ocurrió mientras el propietario se encontraba dentro de la… pic.twitter.com/Kv0hxqCJum — Mauro Yasprizza (@MauroYasprizza) December 30, 2025 Desde el Club Universitario confirmaron la veracidad del hecho, aunque evitaron brindar detalles adicionales sobre lo sucedido. A pesar de que la central de emergencias 911 no recibió alertas inmediatas durante el ataque, la situación tomó trascendencia pública a partir de las imágenes capturadas por los testigos.

Finalmente, fuentes de la Secretaría de Control de la Municipalidad de Rosario informaron que el agresor fue localizado y demorado. El traslado se realizó debido a que el individuo no portaba identificación y para cumplimentar una averiguación de antecedentes penales.