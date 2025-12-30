30 de diciembre de 2025 Inicio
Video: se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto a palazos

El hecho ocurrió en Rosario, frente al club Universitario. El agresor utilizó un palo para arremeter contra el espejo retrovisor del acompañante.

El cuidacohes fue demorado por la Policía.

Un cuidacoches fue demorado en Rosario tras atacar y provocar destrozos en un vehículo estacionado frente al Club Universitario. El incidente se desencadenó cuando el propietario del rodado se negó a abonar la suma de dinero exigida por un grupo de personas que operaba en el lugar.

María Sol Messi junto a  Julián Tuli Arellano. 
Quién es Julián "Tuli" Arellano, el futuro esposo de la hermana de Lionel Messi vinculado a Inter Miami

El damnificado fue abordado por sujetos que le reclamaron un pago "por el cuidado" del utilitario mientras se disponía a buscar a su hija en el club. Ante la firme decisión del dueño de no ceder a la demanda, los implicados continuaron con las insistencias sin lograr que el hombre realizara el pago antes de ingresar al club.

Una vez que el titular del vehículo se alejó, uno de los agresores utilizó un palo para arremeter directamente contra el espejo retrovisor del acompañante. La secuencia de violencia fue registrada en video por socios de la entidad que presenciaron el comportamiento desde el interior de las instalaciones.

Desde el Club Universitario confirmaron la veracidad del hecho, aunque evitaron brindar detalles adicionales sobre lo sucedido. A pesar de que la central de emergencias 911 no recibió alertas inmediatas durante el ataque, la situación tomó trascendencia pública a partir de las imágenes capturadas por los testigos.

Finalmente, fuentes de la Secretaría de Control de la Municipalidad de Rosario informaron que el agresor fue localizado y demorado. El traslado se realizó debido a que el individuo no portaba identificación y para cumplimentar una averiguación de antecedentes penales.

Suspendieron la boda de la hermana de Lionel Messi tras un grave episodio: qué pasó

