Éxodo masivo por Año Nuevo: miles de personas arrancan sus vacaciones

En la previa de la despedida del año, miles de familias empezaron con los movimientos en aeroparque y las terminales de micros hacia diferentes destinos turísticos, tanto nacionales como internacionales.

Miles de personas deciden pasan Fin de Año lejos de casa ya que arrancan sus vacaciones

Al igual que sucedió en Navidad, otras de miles de turistas eligieron Fin de Año para iniciar con el nuevo éxodo a distintos puntos nacionales e internacionales para despedir el 2025, mientras que otros, aprovecharon para arrancar sus vacaciones.

Como sucede en estas épocas, los argentinos suelen viajar por el interior del país para saludar a sus familiares o solamente para distenderse y disfrutar de las épocas de descanso, por lo que Aeroparque, la Terminal de Retiro, en Mendoza, Córdoba o los paradores en la ruta rumbo a la Costa argentina empezó a sentir el gran movimiento de las personas.

En Chascomús, este martes, se siente la presencia de quienes prefieren pasar los últimos días del año y principio del 2026 en distintas ciudades balnearias. “Vine con mi familia. Termino el año relajado, ya queriendo arrancar el nuevo año acá en la playa. Nos quedamos 15 días”, indicó un conductor que ya está pensando en vacacionar. “Es la primera vez que vengo a pasar el fin de año en la Costa, una nueva experiencia”, agregó otro turista en diálogo con C5N.

Por otra parte, en Aeroparque, también concurrido, hay un gran movimiento, por suerte sin inconvenientes en la reprogramación de los vuelos luego que se levantara el paro de controladores anunciado para la semana pasada. “Nos vamos a Bariloche, a pasar las fiestas en familia y disfrutar los días sin calor”, aseguró otra pasajera.

Otros pasajeros aseguraron ser de Neuquén y que pasaron Navidad en Buenos Aires, pero ya están volviendo: “La pasamos muy bien, a comparación de nuestra provincia, Buenos Aires es más barato. Allá tenemos muchos lugares con cercanías cordilleranas, con paisajes muy bonitos y recomendables”.

En Retiro, la terminal es el punto para recibir nuevos turistas o para ser el punto para dirigirse a otros destinos, tanto a la Mesopotamia como a la Costa.

retiro

Por qué es clave hacer la VTV antes de irte de vacaciones y qué debés saber

Con la cercanía de las vacaciones de verano en Argentina, miles de familias comienzan a planificar sus viajes y mantienen al automóvil como el medio de transporte elegido para llegar a los principales destinos turísticos. Frente a este incremento del tránsito en rutas y autopistas, cobra especial relevancia que los conductores verifiquen el estado de toda la documentación obligatoria. Circular con los papeles en regla aporta tranquilidad durante el viaje y resulta clave para evitar multas y demoras en los controles viales.

En este contexto, las plantas oficiales de Verificación Técnica Vehicular (VTV) de Berazategui, San Francisco Solano, Bernal y Avellaneda refuerzan su compromiso con la seguridad vial. Desde estos centros se promueve la realización del control preventivo antes de iniciar trayectos largos, con el objetivo de concientizar sobre la necesidad de contar con una certificación técnica que garantice el correcto estado del vehículo para circular por distintas rutas del país.

