30 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 30 de diciembre

El oficial opera a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en Banco Nación en el último día hábil bancario del año. El blue se ubica por encima de los $1.500.

Por
El dólar oficial cierra el año con una suba acumulada de más de $400.

El dólar oficial cierra el año con una suba acumulada de más de $400.

Freepik
El Banco Central autorizó a las entidades bancarias a recibir depósitos de dólares cara chica.
Te puede interesar:

Qué cambia para la utilización del dólar "cara chica" con la ley de Inocencia Fiscal

En materia económica, el Gobierno venía de informar que, además del cambio en las bandas, a partir del 1° de enero de 2026 se pondrá en marcha un programa de acumulación de reservas consistente con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado cambiario, junto a una participación del 5% del volumen diario.

El ministro de Economía, Luis Caputo, fue quien respaldó el esquema de reservas y aseguró que "a la gente común no le afecta en nada". "Con el precio del dólar no pasa nada, y lo que anunciamos adicionalmente con el Banco Central es que ahora, que tenemos refinanciamiento, podemos acumular reservas. A nivel macroeconómico vamos a estar mejor, porque el balance del BCRA va a mejorar", expresó.

En las últimas tres semanas, el Tesoro Nacional aceleró de manera significativa la compra de divisas y elevó sus depósitos en dólares en el Banco Central desde u$s97 millones hasta cerca de u$s2.000 millones.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial se encamina a cerrar diciembre sin cambios acumulados.

El dólar oficial se encamina a cerrar diciembre sin cambios acumulados.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.424,96 para la compra y $1.477,22 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.520 para la compra y $1.540 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.457.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.917,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.531,12, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.493,28.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.454,50.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar oficial viene de una semana sin modificaciones.

El dólar oficial se mantuvo estable en el inicio de otra semana corta por Año Nuevo

El dólar oficial viene de varias jornadas sin cambios.

A cuánto arrancará el dólar los últimos días del 2025

El Presupuesto señala un tipo de cambio oficial mayorista de $1.423 para diciembre.

Inflación, dólar y crecimiento: los principales puntos del Presupuesto 2026 que aprobó el Congreso

El dólar oficial se mantiene cerca de los $1.500. 

El dólar, cerca de los $1.500 tras la aprobación del Presupuesto 2026

El Gobierno, con Bullrich y Atauche a la cabeza, logró la sanción de otra ley en el Senado.

Otro triunfo del Gobierno: el Senado aprobó la Ley de Inocencia Fiscal

El dólar cerró cerca de 1.500 pesos.

El dólar post Navidad cerró la semana abajo de los $1.500

Rating Cero

Wanda Nara y Martín Migueles.

Entre rumores de infidelidad, Wanda Nara se mostró con su novio y le preguntaron si estaba separada

Christian Petersen sigue internado en unidad coronaria y permanece estable

Christian Petersen sigue internado en unidad coronaria y permanece estable

Sofía Gonet subió a sus redes sociales la demanda que recibió por parte del vecino de un amigo

Problemas para La Reini Gonet: la demandaron por exhibicionismo

Lourdes Fernández se mostró triste por la muerte de una amiga, pero su estado preocupó a sus fans

El duro video que publicó Lourdes Fernández que puso en alerta a sus seguidores por su estado de salud

Conocé la primera película que dirigió la reconocida actriz, ya disposible en Netflix
play

Esta película es el debut de Kate Winslet como directora y sorprende a todos en Netflix: como encontrarla

Melanie Watson tuvo una breve pero importante participación en la serie Negro y Blanco

A los 57 años, murió una de las actrices más queridas de Hollywood

últimas noticias

El dólar oficial cierra el año con una suba acumulada de más de $400.

El dólar abre estable su última rueda del 2025

Hace 18 minutos
Quién es Luis Cavanagh, la expareja de Romina Gaetani acusada por violencia de género

Quién es Luis Cavanagh, la expareja de Romina Gaetani acusada de violencia de género

Hace 22 minutos
En Buenos Aires la máxima será de 37 grados. 

Ola de calor extremo en Argentina: cambió el pronóstico y subió la máxima

Hace 26 minutos
Anses difundió las fechas de cobro de enero de los jubilados que superan el haber mínimo.

Jubilados de ANSES que superan la mínima: cuándo cobro en enero 2026

Hace 32 minutos
Actualización por inflación impacta en los haberes de las PNC desde enero.

PNC de ANSES: cuándo cobro en enero 2026

Hace 42 minutos